Carolina Reaper: pimenta mais ardida do mundo é cultivada no ES

Você sabia que a pimenta mais ardida do mundo, a Carolina Reaper, também é cultivada aqui, no Espírito Santo ? Criada nos Estados Unidos a partir do cruzamento das espécies Habanero e Bhut Jolokia, a Carolina nasce no solo capixaba em uma propriedade na zona rural de Cariacica. Molhos, conservas e geleias feitos com ela vêm conquistando apreciadores.

Mas como esse ingrediente tão inusitado e extremamente picante veio parar aqui? Em março de 2019, durante uma viagem para os EUA, o produtor rural Rodrigo Batista ganhou cinco sementinhas de um amigo. De volta ao Brasil, ele as plantou, despretensiosamente, no sítio da família, na localidade de Vila Cajueiro.

A Carolina resulta do cruzamento da Habanero com a Bhut Jolokia Crédito: Ricardo Medeiros

Das sementes que brotaram e se multiplicaram, nasceu o cultivo, que vai de vento em popa. "Estou com cerca de 300 pés plantados em produção, mas pretendo chegar, em breve, aos 2 mil. Com oito meses a planta já começa a produzir. Quando a pimenta fica bem vermelha ou na cor de chocolate é o ponto certo de colher", detalha Rodrigo.

Os produtos feitos com a Carolina Reaper, desde 2013 detentora do título de mais ardida do mundo no Livro dos Recordes, são comercializados pela marca Mirante da Ilha, comandada pela família de Rodrigo. Por enquanto, quem tiver interesse pode comprá-los por meio do perfil nas redes sociais.

Molhos, conservas e geleias à base de Carolina Reaper Crédito: Ricardo Medeiros

"O molho que hoje produzimos é muito forte, porém é bem tolerável para quem é acostumado com pimenta. Deixo claro que não é para qualquer pessoa, pois arde bastante. Só que tivemos o cuidado de chegar a uma fórmula que a pessoa consiga sentir a picância característica ao mesmo tempo em que a saboreia", garante Rodrigo.

CAROLINA REAPER 5 fatos sobre a pimenta mais ardida do mundo 01 Recordista Nenhuma supera É a pimenta mais forte do mundo desde 2013 no Livro dos Recordes. 02 Origem Invenção americana Foi criada no estado da Carolina do Sul (EUA), e daí vem seu nome. 03 Arde bastante Potência É 30 vezes mais forte do que a malagueta. 04 Enrugada Duas cores A versão chocolate é mais potente do que a vermelha. 05 Genética Família picante Nasce do cruzamento da espécie Habanero com a Bhut Jolokia.

ARDÊNCIA DE MILHÕES

A espécie Carolina Reaper foi criada pelo americano Ed Currie, na cidade de Fort Mill, no estado da Carolina do Sul. Para se ter uma ideia de sua potência, a malagueta, tida como ardida, tem de 50 a 100 mil pontos na Escala de Scoville (SHU), que mede a potência das pimentas.

Nessa mesma escala, a Carolina alcançou mais de dois milhões de pontos. Sua versão chocolate pode chegar até 3 milhões de SHU. Logo, são necessárias aproximadamente 30 malaguetas para alcançar a ardência de uma Carolina Reaper.