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Restaurante italiano famoso em São Paulo chega a Vila Velha

Saiba onde fica a primeira unidade capixaba do Pecorino Bar & Trattoria e leia também: cerveja com cacau da Teresense e Casa de Bolos no Norte do ES
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Março de 2022 às 19:15

Pratos e vinho servidos no restaurante Pecorino, em Vila Velha
Polpettone alla parmigiana com linguini na manteiga e sálvia Crédito: Henrique Peron
Um célebre queijo romano feito com leite de ovelha dá nome ao mais novo restaurante de Vila Velha, o Pecorino Bar & Trattoria. Trata-se de uma franquia paulista que tem hoje mais de 35 unidades pelo Brasil - a maioria delas em São Paulo.
Inspirada nas clássicas cantinas italianas, a casa foi aberta há menos de um mês no shopping Praia da Costa. Um destaque da rede, que segue o estilo casual, é o almoço com bufê de saladas e antepastos.
Disponível de segunda a sexta, das 12h às 15h, o menu executivo traz cinco tipos de refeição (de R$ 33,90 a R$ 55,90 por pessoa), com opções como polpetone à parmegiana com linguini na manteiga e sálvia e saltimbocca de frango com risoto à milanesa.    
Nhoque servido no restaurante Pecorino Bar & Trattoria, em Vila Velha
Nhoques são destaque no cardápio da casa Crédito: Henrique Peron
No à la carte, nhoque e risoto são os carros-chefes, e a pizza napolitana deve entrar no cardápio já no próximo mês.
De segunda a sexta, há promoções no happy hour: 50% de desconto no chope, em taças de vinho e em algumas entradas, das 17h às 20h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, piso L1 (entrada pela Rua Curitiba, próximo ao Bradesco). (27) 3010-3685. 

CERVEJA COM CHOCOLATE EM SANTA TERESA

A cervejaria Teresense lançou esta semana um novo rótulo que tem tudo a ver com a Páscoa. É a Cacau Beer, do estilo Dry Stout, maturada com nibs de cacau de frutos da região de Santa Teresa.
A bebida foi feita em parceria com a chocolateria tree to bar (que produz chocolates com cacau de cultivo próprio) Capitão Redighieri.
Cerveja Cacau Beer da cervejaria Teresense
Cerveja maturada com nibs de cacau é produzida em Santa Teresa Crédito: Teresense/Divulgação
Escura, cremosa e com aromas de chocolate intenso, frutas secas e chá preto, a cerveja que traz no paladar notas de chocolate amargo e café torrado, e combina perfeitamente com chocolate 70% cacau.
A garrafa está à venda por R$ 30 na loja da cervejaria e pelo site da Capitão Redigheri. Mais informações: (27) 99740-2258.

BOLOS CASEIROS EM LINHARES

Especializada em bolos caseiros, a rede Casa de Bolos acaba de inaugurar sua nona unidade no Espírito Santo e a primeira em Linhares, no Norte do Estado. A franquia linharense pertence ao casal Tiago e Fabricia Bacheti.
Bolo piscina de milho com curau da franquia Casa de Bolos
Bolo piscina de milho com curau Crédito: Casa de Bolos/Divulgação
O cardápio conta com mais de 100 sabores de bolo, incluindo versões diet, integrais, funcionais, baby, no pote, de aniversário, tortas e cucas.
A loja funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado até às 13h, na avenida Gov. Jones dos Santos Neves, 1031, Centro. (27) 3151-2235.

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