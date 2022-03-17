Restaurante italiano famoso em São Paulo chega a Vila Velha

Polpettone alla parmigiana com linguini na manteiga e sálvia Crédito: Henrique Peron

Um célebre queijo romano feito com leite de ovelha dá nome ao mais novo restaurante de Vila Velha, o Pecorino Bar & Trattoria. Trata-se de uma franquia paulista que tem hoje mais de 35 unidades pelo Brasil - a maioria delas em São Paulo.

Inspirada nas clássicas cantinas italianas, a casa foi aberta há menos de um mês no shopping Praia da Costa. Um destaque da rede, que segue o estilo casual, é o almoço com bufê de saladas e antepastos.

Disponível de segunda a sexta, das 12h às 15h, o menu executivo traz cinco tipos de refeição (de R$ 33,90 a R$ 55,90 por pessoa), com opções como polpetone à parmegiana com linguini na manteiga e sálvia e saltimbocca de frango com risoto à milanesa.

Nhoques são destaque no cardápio da casa Crédito: Henrique Peron

No à la carte, nhoque e risoto são os carros-chefes, e a pizza napolitana deve entrar no cardápio já no próximo mês.

De segunda a sexta, há promoções no happy hour: 50% de desconto no chope, em taças de vinho e em algumas entradas, das 17h às 20h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, piso L1 (entrada pela Rua Curitiba, próximo ao Bradesco). (27) 3010-3685.

CERVEJA COM CHOCOLATE EM SANTA TERESA

A cervejaria Teresense lançou esta semana um novo rótulo que tem tudo a ver com a Páscoa. É a Cacau Beer, do estilo Dry Stout, maturada com nibs de cacau de frutos da região de Santa Teresa.

A bebida foi feita em parceria com a chocolateria tree to bar (que produz chocolates com cacau de cultivo próprio) Capitão Redighieri.

Cerveja maturada com nibs de cacau é produzida em Santa Teresa Crédito: Teresense/Divulgação

Escura, cremosa e com aromas de chocolate intenso, frutas secas e chá preto, a cerveja que traz no paladar notas de chocolate amargo e café torrado, e combina perfeitamente com chocolate 70% cacau.

A garrafa está à venda por R$ 30 na loja da cervejaria e pelo site da Capitão Redigheri. Mais informações: (27) 99740-2258.

BOLOS CASEIROS EM LINHARES

Especializada em bolos caseiros, a rede Casa de Bolos acaba de inaugurar sua nona unidade no Espírito Santo e a primeira em Linhares, no Norte do Estado. A franquia linharense pertence ao casal Tiago e Fabricia Bacheti.

Bolo piscina de milho com curau Crédito: Casa de Bolos/Divulgação

O cardápio conta com mais de 100 sabores de bolo, incluindo versões diet, integrais, funcionais, baby, no pote, de aniversário, tortas e cucas.