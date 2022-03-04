Confira 5 dicas de tortas que vale a pena provar no ES

Quiches, empadões, tortinhas doces...a seleção que HZ preparou com dicas de tortas dá água na boca só de ler. Tem de camarão com recheio bem pedaçudo, de carne na cerveja com cebola caramelizada e até de amêndoas amanteigadas, uma receita portuguesa que já encanta pelo cheiro.
Quem é vegano ou não pode consumir açúcar também foi contemplado na lista. E aí, deu fome? Encontre a sua opção abaixo, para pedir em casa, comer fora ou encomendar para uma ocasião especial.
FARTURA DE CAMARÃO
Aberta há poucos meses em Vila Velha, a Leve Leve Torteria trabalha com três sabores doces e seis salgados - nesses, além da massa tradicional de trigo, há opção low carb, feita com grão-de-bico. A favorita do público é a de carne desfiada e marinada na cerveja preta, com cebola caramelizada (a partir de R$ 15 a fatia/200g). As tortas também são vendidas inteiras, sob encomenda. Av. Hugo Musso, 426, Praia da Costa (anexo à Oakberry), Vila Velha. Delivery: iFood, Americanas Delivery e entrega própria em Vila Velha (consulte bairros). (27) 99911-5077. FOTO: Ciro Trigo
A especialidade da Ana Torteria, que atende apenas encomendas, é a quiche. No cardápio, a famosa torta aberta de origem francesa tem entre suas versões a de tomatinhos confitados, queijo parmesão e manjericão, chamada de Santa Teresa. Trata-se de uma homenagem à mais italiana das cidades capixabas, grande produtora de tomate. São três os tamanhos disponíveis: pequena (R$ 62,50), média (R$ 87,50) e grande (R$ 137,50). Pedidos: (27) 99872-1424. FOTO: Ana Torteria/Divulgação
A Thaís Góis Cozinha Especial produz sobremesas e chocolates veganos (que não contêm ingredientes de origem animal) sem glúten, com ou sem açúcar. Uma linha bastante elogiada é a de chéries, tortinhas doces com massa à base de amêndoas, castanha-de-caju e óleo de coco. Entre as seis opções de recheio, a banoffee impressiona (R$ 24/200g). Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. (27) 99816-1828. FOTO: Daniel Góis
Na doçaria portuguesa d'Belém, a torta de amêndoas caramelizadas na manteiga é um trunfo para fisgar a clientela, primeiramente pelo aroma, que é incrível. Também conhecida como torta de amêndoa algarvia, por ter sido criada na região do Algarve, em Portugal, a iguaria é vendida na loja em fatias (R$ 15), especialmente aos sábados, e pode ser encomendada inteira por R$ 150 (rende em média 12 pedaços). Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, Vitória. (27) 98105-3351. FOTO: d'Belém/Instagram
O recheio da torta de camarão com requeijão do Empório Joaquim impressiona não só pelo sabor, que é ótimo, mas pela fartura. Disponível apenas por encomenda, o quitute sai em duas versões: a tradicional (R$ 160) e a leve, sem glúten e sem lactose (R$ 195). Ambas rendem de oito a 10 fatias. Rua Elesbão Linhares, 15, Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Olivier Schochlin