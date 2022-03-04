Confira 5 dicas de tortas que vale a pena provar no ES

FARTURA DE CAMARÃO

Aberta há poucos meses em Vila Velha, a Leve Leve Torteria trabalha com três sabores doces e seis salgados - nesses, além da massa tradicional de trigo, há opção low carb, feita com grão-de-bico. A favorita do público é a de carne desfiada e marinada na cerveja preta, com cebola caramelizada (a partir de R$ 15 a fatia/200g). As tortas também são vendidas inteiras, sob encomenda. Av. Hugo Musso, 426, Praia da Costa (anexo à Oakberry), Vila Velha. Delivery: iFood, Americanas Delivery e entrega própria em Vila Velha (consulte bairros). (27) 99911-5077. FOTO: Ciro Trigo

A especialidade da Ana Torteria, que atende apenas encomendas, é a quiche. No cardápio, a famosa torta aberta de origem francesa tem entre suas versões a de tomatinhos confitados, queijo parmesão e manjericão, chamada de Santa Teresa. Trata-se de uma homenagem à mais italiana das cidades capixabas, grande produtora de tomate. São três os tamanhos disponíveis: pequena (R$ 62,50), média (R$ 87,50) e grande (R$ 137,50). Pedidos: (27) 99872-1424. FOTO: Ana Torteria/Divulgação

A Thaís Góis Cozinha Especial produz sobremesas e chocolates veganos (que não contêm ingredientes de origem animal) sem glúten, com ou sem açúcar. Uma linha bastante elogiada é a de chéries, tortinhas doces com massa à base de amêndoas, castanha-de-caju e óleo de coco. Entre as seis opções de recheio, a banoffee impressiona (R$ 24/200g). Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. (27) 99816-1828. FOTO: Daniel Góis

Na doçaria portuguesa d'Belém, a torta de amêndoas caramelizadas na manteiga é um trunfo para fisgar a clientela, primeiramente pelo aroma, que é incrível. Também conhecida como torta de amêndoa algarvia, por ter sido criada na região do Algarve, em Portugal, a iguaria é vendida na loja em fatias (R$ 15), especialmente aos sábados, e pode ser encomendada inteira por R$ 150 (rende em média 12 pedaços). Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, Vitória. (27) 98105-3351. FOTO: d'Belém/Instagram