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Douradinha

Torta de liquidificador três queijos: receita fácil para o lanche

Quitute é uma escolha certeira para servir também no brunch, combinando muçarela, prato e minas padrão de um jeito delicioso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Torta de liquidificador é sempre uma escolha prática para servir no lanche da tarde e até mesmo em um brunch. Uma versão bastante saborosa, e que agrada em especial aos fãs de queijo, leva minas padrão, muçarela e prato.
Veja a seguir o passo-a-passo dessa preparação deliciosa, que dá água na boca.    

TORTA DE LIQUIDIFICADOR TRÊS QUEIJOS

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Torta de liquidificador 3 queijos
Receita da torta rende em média 10 fatias Crédito: Piracanjuba/Divulgação

Ingredientes: 

  • 3 ovos
  • 500ml de leite integral 
  • 1 xícara (chá) de manteiga com sal derretida
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Sal a gosto
  • 2 xícaras (chá) de queijo minas padrão ralado
  • 2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado
  • 2 xícaras (chá) de queijo prato ralado

Modo de preparo:

  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto os queijos ralados, até obter uma mistura homogênea.
  3. Unte uma forma com manteiga e despeje nela toda a massa.
  4. Polvilhe os queijos ralados por cima da massa.
  5. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até dourar e os queijos derreterem. Sirva em seguida.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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