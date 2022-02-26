Torta de liquidificador três queijos: receita fácil para o lanche

Torta de liquidificador é sempre uma escolha prática para servir no lanche da tarde e até mesmo em um brunch. Uma versão bastante saborosa, e que agrada em especial aos fãs de queijo, leva minas padrão, muçarela e prato.
Veja a seguir o passo-a-passo dessa preparação deliciosa, que dá água na boca.
TORTA DE LIQUIDIFICADOR TRÊS QUEIJOS
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 3 ovos
- 500ml de leite integral
- 1 xícara (chá) de manteiga com sal derretida
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Sal a gosto
- 2 xícaras (chá) de queijo minas padrão ralado
- 2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado
- 2 xícaras (chá) de queijo prato ralado
Modo de preparo:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto os queijos ralados, até obter uma mistura homogênea.
- Unte uma forma com manteiga e despeje nela toda a massa.
- Polvilhe os queijos ralados por cima da massa.
- Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até dourar e os queijos derreterem. Sirva em seguida.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.