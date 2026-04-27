Eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título

O eleitor que não votou nem justificou a ausência em três turnos consecutivos tem o título cancelado. Para consultar os débitos com o TSE e checar pendências, é preciso acessar o Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção “Situação eleitoral”. Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização, por meio do pagamento de multa via Pix ou boleto.





O cidadão que possui situação eleitoral irregular perde o acesso a serviços e direitos importantes como inscrição em concurso e posse em cargo público; contratação para cargo comissionado em órgão público, como prefeituras; participação em programas sociais do governo; matrícula em instituições públicas de ensino e inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – para maiores de 18 anos —; emissão de passaporte; regularização do CPF; entre outras vedações.



