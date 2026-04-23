Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (23), que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. A decisão foi comunicada após reunião com amigos e apoiadores, na noite de quarta-feira (22), em sua casa, em Fradinhos, na Capital.





No encontro, ele também confirmou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo do Espírito Santo, no pleito deste ano.





A escolha representa a terceira mudança nos planos eleitorais de Luiz Paulo. Em agosto de 2025, ele foi lançado como pré-candidato ao Senado pelo PSDB, que à época era presidido no Estado pelo deputado estadual Vandinho Leite (MDB).





Já em março deste ano, o nome dele apareceu como possível candidato a deputado federal. A informação foi publicada pela colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, ao tratar da estratégia do partido para montar chapa competitiva.





O ex-prefeito ainda deve conversar com o presidente estadual do tucanato capixaba, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, sobre os próximos passos de sua pré-candidatura, bem como acerca dos rumos que a legenda deverá tomar no Estado.