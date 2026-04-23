Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2026

Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço

Ex-prefeito de Vitória muda de planos pela terceira vez e agora mira a Assembleia Legislativa

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 17:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 abr 2026 às 17:16
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo Vellozo Lucas pretende discutir os rumos do PSDB nas eleições deste ano no Estado. Tati Beling/Ales

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (23), que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. A decisão foi comunicada após reunião com amigos e apoiadores, na noite de quarta-feira (22), em sua casa, em Fradinhos, na Capital.


No encontro, ele também confirmou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo do Espírito Santo, no pleito deste ano.


A escolha representa a terceira mudança nos planos eleitorais de Luiz Paulo. Em agosto de 2025, ele foi lançado como pré-candidato ao Senado pelo PSDB, que à época era presidido no Estado pelo deputado estadual Vandinho Leite (MDB).


Já em março deste ano, o nome dele apareceu como possível candidato a deputado federal. A informação foi publicada pela colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, ao tratar da estratégia do partido para montar chapa competitiva.


O ex-prefeito ainda deve conversar com o presidente estadual do tucanato capixaba, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, sobre os próximos passos de sua pré-candidatura, bem como acerca dos rumos que a legenda deverá tomar no Estado.

Veja Também 

Justiça Juiz TJES sentença

Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo

Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

TJES

Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Eleicões 2026 PSDB Luiz Paulo Vellozo Lucas Arnaldinho Borgo ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados