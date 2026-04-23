Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

A Justiça do Espírito Santo decidiu manter o ex-secretário municipal Elias Antônio Coelho Marochio como réu em uma ação de improbidade administrativa relacionada às obras do Parque Tancredo Neves, o Tancredão, em Vitória, entre os anos de 2008 e 2009. O empreendimento tinha custos estimados em R$ 26,3 milhões. Já os danos aos cofres públicos podem chegar a R$ 8,7 milhões.





A manutenção do ex-gestor como réu na ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPES) foi confirmada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJES). Vale ressaltar que o acórdão não se refere à condenação, mas reconhece a legalidade da permanência do ex-secretário como acusado nos autos.





Por unanimidade de votos, seguindo o relator da ação, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, o colegiado negou provimento ao recurso apresentado pela defesa de Elias Antônio Coelho, mantendo a decisão de primeira instância, que já havia determinado a permanência dele no processo. O acórdão foi revelado na segunda-feira (20).





A defesa do ex-secretário foi procurada na quarta-feira (22) e também nesta quinta (23), para comentar o resultado do pedido ao TJES, mas não encaminhou resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





A Prefeitura de Vitória também foi procurada, nesta quinta-feira, para informar se foi obrigada a prestar algum esclarecimento à Justiça sobre o caso, apesar de as supostas irregularidades serem atribuídas a outra gestão. Em caso de resposta, este texto será atualizado.





Na primeira instância, o caso foi analisado pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória durante a fase de organização do processo. Na ocasião, o juiz rejeitou o pedido do ex-secretário para sair da ação, entendendo que havia elementos mínimos que ligavam sua atuação às irregularidades investigadas — especialmente a assinatura de um termo aditivo ao contrato da obra.





No recurso ao TJES, a defesa alegou que o ex-secretário não poderia ser responsabilizado porque deixou o cargo antes do período em que teriam ocorrido os pagamentos considerados irregulares. Também sustentou que a participação dele se limitou à assinatura de um aditivo contratual, ato que, segundo ele, foi formal e respaldado por pareceres técnicos e jurídicos, sem qualquer indício de ilegalidade ou intenção de causar dano.





A Corte estadual, no entanto, manteve a linha adotada pelo juiz de primeira instância. Os desembargadores entenderam que, neste momento do processo, não cabe analisar se houve ou não culpa, mas apenas verificar se existem indícios suficientes para justificar a continuidade da ação. E, conforme o colegiado, a participação na assinatura do aditivo foi considerada suficiente para manter o ex-secretário como réu.





A decisão reforça que a exclusão de um investigado só é possível quando fica claro, de imediato, que ele não tem qualquer relação com os fatos — o que, segundo o colegiado, não é o caso. A avaliação sobre eventual responsabilidade deve ocorrer apenas após a produção de provas.