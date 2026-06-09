Sindicato para quem precisa

Essa sempre foi a grande virtude das convenções e acordos coletivos: permitir que trabalhadores e empregadores estabeleçam condições de trabalho superiores àquelas garantidas pela legislação, adaptadas à realidade de cada atividade econômica.





Mas existe um detalhe fundamental.





Para que esse modelo funcione, os sindicatos precisam nascer da base. Precisam ser organizações participativas, transparentes e democráticas. Precisam convencer os trabalhadores de que são úteis. Em resumo, precisam conquistar legitimidade todos os dias junto àqueles que representam.





É isso que acontece no Brasil?





Nem sempre.





Causa certa estranheza, por exemplo, quando sindicatos comemoram aumentos salariais concedidos diretamente por lei. Em princípio parece uma excelente notícia. E, em muitos casos, pode até ser. Mas vale uma reflexão: se é o Estado quem define salários, benefícios e condições de trabalho, qual o papel dos sindicatos?





Afinal, sua principal função não é justamente negociar essas melhorias?





Quanto mais o Estado assume para si a tarefa de determinar tudo, menor tende a ser a relevância das entidades sindicais. Surge uma situação curiosa: organizações criadas para negociar passam a celebrar justamente aquilo que reduz sua necessidade de existir.





O debate sobre a escala 6x1 ajuda a ilustrar esse ponto. Há categorias profissionais que, há anos, já conquistaram jornadas mais favoráveis por meio da negociação coletiva. Nesses casos, pouco importa se uma PEC será aprovada ou rejeitada em Brasília. A melhoria já foi alcançada pelos próprios trabalhadores, organizados por meio de seus sindicatos.





Mas nem toda negociação coletiva recente tem seguido essa lógica.





No início deste mês entrou em vigor a nova regulamentação do trabalho em feriados para diversos setores do comércio. E aqui surge uma curiosa inversão de valores.





Historicamente, a negociação coletiva nasceu para ampliar direitos e melhorar condições de trabalho. Agora, ela passa a ser utilizada como instrumento para permitir justamente a retirada de um direito: o descanso em feriados.





A situação se torna ainda mais peculiar quando observamos o mecanismo criado. Empresas que desejam funcionar em feriados precisam negociar com os sindicatos ou estarão sujeitas a autuações e multas administrativas. A mensagem implícita é simples: negocie ou seja punido. Não se trata de uma negociação espontânea. Trata-se de uma negociação estimulada pela ameaça de sanção estatal.





A diferença é importante. Na negociação genuína, trabalhadores e empregadores sentam à mesa porque têm interesses legítimos a conciliar. No modelo ora criado, cria-se uma espécie de negociação por coerção indireta: negocia-se não porque as partes necessariamente desejam construir uma solução melhor, mas porque a alternativa pode ser muito mais cara.