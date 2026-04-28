Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?

Essa metáfora serve para algo maior: o próprio país.





O Brasil foi, ao longo do século XX, esse trabalhador jovem. Com a queda da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, entrou no que os especialistas chamam de bônus demográfico: mais gente em idade ativa do que dependentes.





Desde meados do século passado, tivemos uma janela rara na história econômica — muita gente produzindo, relativamente pouca gente dependendo dessa produção. É o tipo de fase em que países aceleram, acumulam capital, aumentam produtividade e enriquecem.





Mas essa janela não é eterna. Projeções do IBGE indicam que, por volta de 2050, ela se fecha. A população passa a envelhecer de forma mais intensa, a força de trabalho diminui e a proporção de aposentados cresce. É como o momento em que aquele trabalhador individual deixa o auge produtivo e entra na fase de aposentadoria. Se ele acumulou patrimônio, a transição é suave. Se não acumulou, o ajuste é doloroso.





A pergunta incômoda é inevitável: o Brasil fez a sua lição de casa?





Os sinais são, no mínimo, ambíguos. A produtividade cresce pouco, a renda per capita avança devagar, e seguimos convivendo com gargalos conhecidos: educação de baixa qualidade, informalidade elevada, ambiente de negócios hostil. Em termos simples, estamos envelhecendo antes de enriquecer. É o equivalente ao trabalhador que chega à velhice sem poupança suficiente.





E isso importa quando se discutem mudanças no mundo do trabalho.





Reduzir jornada, flexibilizar escalas, rever regimes como o 6x1: tudo isso pode ser perfeitamente razoável, mas em determinados contextos. Em economias que já passaram pela fase de acumulação, com alta produtividade e renda elevada, trabalhar menos não significa necessariamente produzir menos. Às vezes, significa apenas distribuir melhor um ganho já conquistado.