Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?

Imagine um trabalhador ao longo da vida: jovem, com energia de sobra e poucas amarras, ele aceita horas extras, faz bicos, tenta extrair o máximo do próprio tempo. Poupa o que pode. Os anos passam, vêm os filhos, a casa, as responsabilidades.
Já não dá para esticar tanto a jornada, mas a carreira evolui, o salário melhora, e ele segue acumulando patrimônio. Mais adiante, com experiência e posição consolidada, trabalha menos na execução e mais na estratégia. Quando chega à velhice, os filhos já seguiram seus caminhos, as dívidas ficaram para trás e o patrimônio gera renda. Ele se aposenta com alguma tranquilidade. Fez a lição de casa.
Agora pense em outro trabalhador: também jovem, mas com outra lógica, vive o presente como se fosse infinito. Consome mais do que ganha, financia o padrão de vida, posterga o custo das escolhas. Forma família, mas sustenta o cotidiano com crédito emprestado. Quando chega ao fim da carreira, descobre que não há patrimônio. Resta a aposentadoria do INSS, quando há, e um padrão de vida muito aquém daquele a que se acostumou. A conta chega. Sempre chega.
Essa metáfora serve para algo maior: o próprio país.
O Brasil foi, ao longo do século XX, esse trabalhador jovem. Com a queda da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, entrou no que os especialistas chamam de bônus demográfico: mais gente em idade ativa do que dependentes.
Desde meados do século passado, tivemos uma janela rara na história econômica — muita gente produzindo, relativamente pouca gente dependendo dessa produção. É o tipo de fase em que países aceleram, acumulam capital, aumentam produtividade e enriquecem.
Mas essa janela não é eterna. Projeções do IBGE indicam que, por volta de 2050, ela se fecha. A população passa a envelhecer de forma mais intensa, a força de trabalho diminui e a proporção de aposentados cresce. É como o momento em que aquele trabalhador individual deixa o auge produtivo e entra na fase de aposentadoria. Se ele acumulou patrimônio, a transição é suave. Se não acumulou, o ajuste é doloroso.
A pergunta incômoda é inevitável: o Brasil fez a sua lição de casa?
Os sinais são, no mínimo, ambíguos. A produtividade cresce pouco, a renda per capita avança devagar, e seguimos convivendo com gargalos conhecidos: educação de baixa qualidade, informalidade elevada, ambiente de negócios hostil. Em termos simples, estamos envelhecendo antes de enriquecer. É o equivalente ao trabalhador que chega à velhice sem poupança suficiente.
E isso importa quando se discutem mudanças no mundo do trabalho.
Reduzir jornada, flexibilizar escalas, rever regimes como o 6x1: tudo isso pode ser perfeitamente razoável, mas em determinados contextos. Em economias que já passaram pela fase de acumulação, com alta produtividade e renda elevada, trabalhar menos não significa necessariamente produzir menos. Às vezes, significa apenas distribuir melhor um ganho já conquistado.
O problema é assumir que a mesma lógica se aplica a um país que ainda não completou esse ciclo.
Há um risco claro de se confundir objetivo com instrumento. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador é um fim legítimo, mas reduzir horas trabalhadas, por si só, não cria riqueza. Sem ganhos de produtividade que compensem essa redução, o resultado tende a ser mais triste do que o discurso sugere: menos produção agregada, menor crescimento e, no limite, menos renda disponível.
Isso não significa que qualquer redução de jornada seja um erro. Mas significa que ela não é neutra e, sobretudo, que não é gratuita.
Há, sim, um caminho possível para compatibilizar menor carga de trabalho com crescimento econômico, mas ele passa, necessariamente, por ganhos consistentes de produtividade. Isso envolve educação de qualidade, formação técnica, difusão de tecnologia, melhoria do ambiente de negócios e incentivos reais à inovação. Em outras palavras, trabalhar menos só é sustentável quando se consegue produzir mais em menos tempo.
O problema é inverter a ordem dos fatores. Reduzir a jornada esperando que a produtividade venha depois é uma aposta. E, no contexto de um país que ainda enfrenta déficits estruturais relevantes, é uma aposta de risco elevado.
No fundo, a discussão é menos ideológica do que parece. Trata-se de saber em que momento da “vida econômica” o país está. Um país jovem pode se dar ao luxo de agir como se já fosse rico? Ou isso apenas antecipa problemas que ainda não conseguimos resolver?
A metáfora inicial ajuda a fechar o raciocínio. Trabalhar menos no fim da vida é uma conquista. Trabalhar menos antes de construir essa possibilidade é, no mínimo, uma aposta arriscada.