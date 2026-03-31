É juiz do Trabalho, doutorando em economia, mestre em Processo, especialista em Direito do Trabalho e economista. Professor de graduação e pós-graduação da FDV. Neste espaço, busca fazer uma análise moderna, crítica e atual do mercado e do Direito do Trabalho
Imposto de Renda: entenda por que pagar 27,5% pode ser bom sinal
No fim, a equação é mais intuitiva do que parece. Não é o consumo que sustenta o crescimento. É o trabalho bem remunerado que sustenta o consumo
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