TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) colocou em operação, na última sexta-feira (17), o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe), com foco em garantir segurança e tranquilidade nas eleições deste ano.





A iniciativa foi formalizada durante reunião conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, com participação de representantes do Judiciário, das forças de segurança e do Ministério Público.





O grupo reúne juízes eleitorais auxiliares, procuradores e integrantes das polícias Federal, Civil e Militar, com atuação voltada à apuração rápida de denúncias como compra de votos, abuso de poder econômico, propaganda irregular e outras infrações que possam comprometer a igualdade entre candidatos.





As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria do Ministério Público (MPES) e, futuramente, pelo aplicativo Pardal. Os registros serão analisados pelo núcleo e pelo Ministério Público Eleitoral.