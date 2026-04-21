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Eleições 2026

TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais

Estrutura reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar denúncias nas eleições

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 18:23

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 abr 2026 às 18:23
Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
Grupo reúne juízes eleitorais, procuradores e integrantes das Polícias Civil, Militar e Federal. TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) colocou em operação, na última sexta-feira (17), o Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe), com foco em garantir segurança e tranquilidade nas eleições deste ano. 


A iniciativa foi formalizada durante reunião conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, com participação de representantes do Judiciário, das forças de segurança e do Ministério Público.


O grupo reúne juízes eleitorais auxiliares, procuradores e integrantes das polícias Federal, Civil e Militar, com atuação voltada à apuração rápida de denúncias como compra de votos, abuso de poder econômico, propaganda irregular e outras infrações que possam comprometer a igualdade entre candidatos.


As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria do Ministério Público (MPES) e, futuramente, pelo aplicativo Pardal. Os registros serão analisados pelo núcleo e pelo Ministério Público Eleitoral. 

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