ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década

Paralelamente, a secretaria integra a rede de cooperação técnica para a elaboração dos Planos Decenais de Educação, iniciativa que vem apoiando tecnicamente as prefeituras na construção de seus Planos Municipais de Educação.





"A atuação conjunta reafirma o compromisso do Estado com o regime de colaboração e com o fortalecimento das redes públicas de ensino, garantindo maior integração entre as esferas estadual e municipal na implementação das políticas educacionais", conclui a Sedu.