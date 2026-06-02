Mais de 100 cães e gatos são adotados em Vitória pelo 'Pata Vix'

O Portal de Adoção da Prefeitura de Vitória, uma plataforma digital vinculada ao programa Pata Vix, completou um ano de funcionamento nesta terça-feira (2). Nesse período, foram adotados 109 animais, sendo 85 cães e 24 gatos.





Os animais que chegam ao programa são resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou fragilidade. Eles passam por médicos veterinários, tratamentos e ressocialização antes de procurarem uma nova família.