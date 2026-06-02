Mais de 100 cães e gatos são adotados em Vitória pelo 'Pata Vix'

O Portal de Adoção da Prefeitura de Vitória, uma plataforma digital vinculada ao programa Pata Vix, completou um ano de funcionamento nesta terça-feira (2). Nesse período, foram adotados 109 animais, sendo 85 cães e 24 gatos.
Os animais que chegam ao programa são resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou fragilidade. Eles passam por médicos veterinários, tratamentos e ressocialização antes de procurarem uma nova família.
Uma nova chance
Apesar da conquista, 70 ainda buscam um novo lar. Entre eles estão os gatinhos Renan, Alex e Petúnia. Além dos cachorros Scooby, Manhoso e Bad Girl. Todos já são castrados, vermifugados e vacinados.
Como adotar
O processo de adoção ocorre pelo Portal Bem Estar Animal, que disponibiliza fotos e informações como nome, espécie, sexo, vacinação, entre outros esclarecimentos.
Quando a decisão for tomada, basta clicar em “Quero Adotar” e preencher a ficha com dados pessoais, endereço e informações solicitadas. O cadastro é analisado pela equipe, que verifica se o perfil do interessado está de acordo com as necessidades do animal.