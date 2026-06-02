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Mais de 100 cães e gatos são adotados em Vitória pelo 'Pata Vix'

Os animais que chegam ao programa são resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou fragilidade. Eles passam por médicos veterinários, tratamentos e ressocialização antes de procurarem uma nova família

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 15:48

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

02 jun 2026 às 15:48
Os animais que estão disponíveis para adoção no Portal da Adoção Reprodução | Portal Bem Estar Animal

O Portal de Adoção da Prefeitura de Vitória, uma plataforma digital vinculada ao programa Pata Vix, completou um ano de funcionamento nesta terça-feira (2). Nesse período, foram adotados 109 animais, sendo 85 cães e 24 gatos.  


Os animais que chegam ao programa são resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou fragilidade. Eles passam por médicos veterinários, tratamentos e ressocialização antes de procurarem uma nova família. 

Uma nova chance

Apesar da conquista, 70 ainda buscam um novo lar. Entre eles estão os gatinhos Renan, Alex e Petúnia. Além dos cachorros Scooby, Manhoso e Bad Girl. Todos já são castrados, vermifugados e vacinados. 

É importante, no entanto, que a adoção seja realizada com responsabilidade e cuidado. O secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Barbosa, reforçou que as famílias precisam de compromisso para permanecer com o animal. “Adoção precisa ser consciente. O animal não é um objeto, não é uma escolha momentânea. Eles precisam encontrar lares preparados para recebê-los com respeito e permanência.”

Como adotar 

O processo de adoção ocorre pelo Portal Bem Estar Animal, que disponibiliza fotos e informações como nome, espécie, sexo, vacinação, entre outros esclarecimentos. 


Quando a decisão for tomada, basta clicar em “Quero Adotar” e preencher a ficha com dados pessoais, endereço e informações solicitadas. O cadastro é analisado pela equipe, que verifica se o perfil do interessado está de acordo com as necessidades do animal. 

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