Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES

De acordo com o projeto aprovado, o morador passa a ter o direito de instalar uma estação individual de recarga para veículos elétricos em sua vaga privativa de garagem, tanto em condomínios residenciais quanto comerciais.





No entanto, para isso, o proprietário deverá arcar integralmente com os custos da instalação e garantir que o equipamento seja compatível com a capacidade elétrica da unidade, além de seguir o que determinam a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a concessionária de energia.





O projeto ainda estabelece que a instalação também deverá ser executada por profissional habilitado, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).





Em outro trecho da proposta, o governo ressalta que, antes de iniciar a obra, o proprietário deverá comunicar formalmente a administração do condomínio.





Embora a convenção condominial possa estabelecer procedimentos de comunicação, padrões técnicos e responsabilidades em caso de danos ou consumo de energia, o condomínio não poderá impedir a instalação sem apresentar justificativa técnica ou de segurança, conforme estabelece o projeto assinado por Ferraço.





Por fim, a matéria destaca que, caso enfrentem recusas consideradas injustificadas ou discriminatórias, os moradores poderão recorrer aos órgãos públicos competentes. Além disso, novos empreendimentos deverão ser projetados com infraestrutura elétrica capaz de suportar futuras instalações de carregadores.