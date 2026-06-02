Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Quase um mês após a explosão que matou quatro trabalhadores baianos em um alojamento rural no distrito de Jurama, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, a causa do incêndio ainda segue sem respostas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, enquanto os laudos da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros continuam em elaboração.





O incêndio aconteceu no dia 5 de maio. As quatro vítimas eram naturais do povoado de Curral Novo, no município de Barra, no Oeste da Bahia, e estavam no Estado para trabalharem na colheita de café. Todos estavam dentro do alojamento no momento do incêndio.





Os homens foram socorridos e encaminhados em estado grave para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Gildeson Gama Leite, de 30 anos, teve entre 72% e 80% do corpo queimado e morreu no dia 7 de maio. Ilmar Gama, de 31 anos, sofreu queimaduras em 90% do corpo e morreu no dia 11. Aldino Alves Almeida, de 28 anos, teve 60% do corpo queimado e morreu no dia 12. Já Milton Neves, de 48 anos, que sofreu queimaduras em 90% do corpo, morreu no dia 16 de maio.