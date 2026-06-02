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Hemoes de Vitória não terá atendimento neste sábado (6)

Unidade ficará fechada para limpeza da caixa d'água, dedetização e poda de árvores; atendimento será retomado normalmente no domingo (7)

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 15:17

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 jun 2026 às 15:17
Unidade fica localizada em Maruípe, Vitória
 Patrícia Scalzer

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, não terá expediente neste sábado (6).  Segundo a direção do Hemoes, serão realizados trabalhos de limpeza e manutenção da caixa d'água, dedetização e poda de árvores localizadas próximas à rede de energia elétrica.


Para a execução segura da poda, será necessário o desligamento da energia elétrica no local, o que inviabiliza o funcionamento da unidade durante o período. O atendimento será retomado normalmente no domingo (7), das 7h às 19h.


Na última sexta-feira (29), o Hemoes fez um apelo por doações de sangue no Estado devido aos estoques baixos em todos os hemocentros. Quem deseja doar sangue ou realizar o cadastro para doação de medula óssea deve chegar ao Hemoes até as 18h20 para realizar o cadastro de doador. 


A direção da unidade reforça que o atendimento é realizado por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.

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