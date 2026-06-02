Hemoes de Vitória não terá atendimento neste sábado (6)

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, não terá expediente neste sábado (6). Segundo a direção do Hemoes, serão realizados trabalhos de limpeza e manutenção da caixa d'água, dedetização e poda de árvores localizadas próximas à rede de energia elétrica.





Para a execução segura da poda, será necessário o desligamento da energia elétrica no local, o que inviabiliza o funcionamento da unidade durante o período. O atendimento será retomado normalmente no domingo (7), das 7h às 19h.





Na última sexta-feira (29), o Hemoes fez um apelo por doações de sangue no Estado devido aos estoques baixos em todos os hemocentros. Quem deseja doar sangue ou realizar o cadastro para doação de medula óssea deve chegar ao Hemoes até as 18h20 para realizar o cadastro de doador.





A direção da unidade reforça que o atendimento é realizado por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.