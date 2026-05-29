Com estoques baixos, Hemoes faz apelo por doações de sangue no ES

Os estoques de sangue do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) estão em níveis baixos. Diante da situação, o órgão fez um apelo nesta sexta-feira (29) para que doadores compareçam às unidades de coleta localizadas em Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus.





Segundo o Hemoes, a necessidade de reposição atinge todos os hemocentros do Espírito Santo, reforçando a importância da doação regular para garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões de sangue.





“Em todos os hemocentros, a realidade é de estoques baixos. É muito importante que os doadores façam as suas doações de sangue de maneira regular. No caso dos homens, quatro vezes por ano. Já das mulheres, três vezes por ano”, destacou a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad.





Para ser doador de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. No dia da doação, basta apresentar um documento oficial com foto em uma das unidades do Hemoes.





Na unidade de Vitória, as doações podem ser feitas diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h20. Já nos hemocentros de Linhares, Colatina, São Mateus e na unidade de coleta da Serra, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.