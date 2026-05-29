Com estoques baixos, Hemoes faz apelo por doações de sangue no ES

Os estoques de sangue do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) estão em níveis baixos. Diante da situação, o órgão fez um apelo nesta sexta-feira (29) para que doadores compareçam às unidades de coleta localizadas em Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus.
Segundo o Hemoes, a necessidade de reposição atinge todos os hemocentros do Espírito Santo, reforçando a importância da doação regular para garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões de sangue.
“Em todos os hemocentros, a realidade é de estoques baixos. É muito importante que os doadores façam as suas doações de sangue de maneira regular. No caso dos homens, quatro vezes por ano. Já das mulheres, três vezes por ano”, destacou a diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad.
Para ser doador de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. No dia da doação, basta apresentar um documento oficial com foto em uma das unidades do Hemoes.
Na unidade de Vitória, as doações podem ser feitas diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h20. Já nos hemocentros de Linhares, Colatina, São Mateus e na unidade de coleta da Serra, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.
Onde doar sangue
Vitória
- Horário: das 7h às 18h20
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória
- Telefones: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942
Colatina
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro, Colatina (em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde)
- Telefones: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808
Linhares
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1305, Centro, Linhares (ao lado do Hospital Rio Doce)
- Telefone: (27) 3264-6000
São Mateus
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Othovarino Duarte Santos, km 02, Residencial Park Washington, São Mateus (ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares)
- Telefone: (27) 3767-7954
Unidade de Coleta da Serra
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra (anexo ao Hospital Dório Silva)
- Telefone: (27) 3218-9429