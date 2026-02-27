Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vereadores no ES aprovam troca de multa por doação de sangue

Projeto de lei  beneficia motoristas que receberam sanções leves ou médias na cidade

Vitória
Publicado em 27/02/2026 às 03h11
Doação de sangue
Apenas 2% da população de Cachoeiro é doadora, abaixo da média de todo o país. Crédito: Shutterstock

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou um projeto de lei permitindo que motoristas com multas leves ou médias convertam a penalidade em doação voluntária de sangue, excluindo-se infrações graves ou gravíssimas.

A iniciativa, segundo o Legislativo, tem como objetivo fortalecer os estoques críticos dos hemocentros locais e promover a cidadania, contando com o apoio do Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o vereador Alexandre de Itaóca (PSB), que apresentou o projeto de lei, a medida preserva o caráter pedagógico das penalidades e é facultativa para os motoristas.

Veja também

Bispo faz novas nomeações e transferências de padres no ES
Prédio de clube frequentado pela elite em Vitória vai a leilão

"A proposta respeita a legislação federal e a Constituição, garantindo que a doação permaneça altruística e voluntária. É alternativa facultativa que preserva o caráter pedagógico da penalidade e, simultaneamente, promove uma ação concreta em benefício da coletividade", destacou o parlamentar em sua justificativa.

Não poderão fazer a conversão da penalidade em doação de sangue o motorista que, além de ter cometido infrações graves e gravíssimas de trânsito, tenha sido notificado em veículos registrados em outros Estados, salvo eventual autorização federal.

A iniciativa recebeu apoio do Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. A convite do vereador, a biomédica Nathalia Buzatto, responsável pela captação de doadores do setor, usou a tribuna da Câmara durante a sessão e trouxe informações sobre a importância da doação e a baixa crítica dos estoques.

Além das demandas internas, a instituição também faz a distribuição de sangue para três agências transfusionais e 14 unidades hospitalares de outros municípios do Sul do Estado. Apenas 2% da população cachoeirense é doadora, abaixo da média de todo o país. “A gente precisa da ajuda de todos, e da população, para restabelecer nosso estoque”, alertou a biomédica.

REQUISITOS PARA OBTER O BENEFÍCIO

  • Natureza da infração: apenas multas leves e médias de competência municipal.
  • Não reincidência: o infrator não pode ter cometido a mesma infração nos últimos 12 meses.
  • Procedimento: o motorista deve manifestar o interesse junto ao órgão municipal de trânsito e comprovar a doação em unidade oficial de hemoterapia ou instituição habilitada pelo SUS.
  • Limitação: a conversão é limitada a, no máximo, duas multas por infrator em um período de 12 meses.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Uma caminhada de fé de 100 km até o Convento da Penha
Prédio onde funciona tradicional loja de Vitória vai a leilão
A cidade dos buracos no ES promete recuperar 41 ruas e avenidas
O segredo do ovo de garnisé arrematado por R$ 2,3 mil no ES
Em 2 dias, cidade do ES retira 2,5 toneladas de fios e cabos em postes

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cachoeiro de Itapemirim Câmara de Cachoeiro de Itapemirim Doação de sangue Multa Perdão de Multas Região sul do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.