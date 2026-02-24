Prédio de clube frequentado pela elite em Vitória vai a leilão

Fachada do antigo Clube Vitória em frente ao Parque Moscoso. Crédito: Carlos Alberto Silva

Parece contraditório, mas as labaredas de um incêndio ocorrido na semana passada ajudaram a iluminar um pouco a história quase apagada do Clube Vitória, no Parque Moscoso, reduto de bailes, festas, recepções e shows memoráveis da elite capixaba durante décadas, no século passado.



Extinto o incêndio pela eficiente ação do Corpo de Bombeiros, na noite de terça-feira (17) de Carnaval, o Sesc, proprietário do imóvel, veio a público anunciar que a edificação localizada no Centro da Capital está sendo leiloada.

“O edifício, atualmente sem qualquer atividade, encontra-se vazio e disponível para venda em leilão público. Ele está localizado ao lado do Centro de Atividades do Sesc Parque Moscoso, em Vitória”, informou o Sesc.

Com área total de terreno de 1.605,10 m² e área total construída de 4.746,95 m², o imóvel, ao lado do Parque Moscoso, está avaliado em R$ 7.555.000,00.

Na primeira tentativa, o leilão do imóvel realizado no dia 30 de janeiro não teve interessados. Agora, a direção regional do Sesc vai se reunir para definir se fará novo certame ou se dará novo destino ao prédio.

ESPAÇO DE FESTAS DA ELITE

Segundo o historiador Fernando Achiamé, o Clube Vitória foi fundado em 1912, e sua primeira sede era num elegante e pequeno imóvel situado na Rua 23 de Maio no Parque Moscoso. Em 1929, os sócios inauguraram a nova sede, mais ampla, na Rua Cleto Nunes, também em frente ao parque.

Começava a fase de ouro do clube, que ocupava a parte de cima de um sobrado. “Era a sala de visitas de Vitória”, lembra Achiamé, que cita o ano de 1933 como um marco da nova sede, que serviu de recepção para receber, com pompa e circunstância, o presidente Getúlio Vargas, que visitava a capital capixaba.

Conhecido como “o Aristocrático do Parque Moscoso”, o Clube Vitória, o preferido da elite capixaba da época, foi palco de festas de debutantes, shows de artistas nacionais, grandes banquetes, almoços do Rotary Clube, recepções e animados bailes de Carnaval.

Nos anos 1960, o Clube Vitória passou a funcionar em uma sede moderna, a atual, localizada na Rua José de Anchieta, que está sendo leiloada pelo Sesc, seu proprietário.

Embora tenha entrado em decadência acompanhando o declínio dos clubes sociais no Espírito Santo, a agremiação ainda viveu dias de glória em seu amplo salão e instalações modernas. Mas tudo foi apagado pelo tempo, bem antes do fogo que atingiu parte do imóvel no último dia de Carnaval.

A festa chegou ao fim.

