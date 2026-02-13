Caso Epstein: criminoso sexual tentou recrutar garotas no ES, diz jornal

Jeffrey Epstein morreu em 2019 numa prisão de Nova York (EUA). Crédito: Reprodução/YouTube

Os novos arquivos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam uma possível conexão do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein com o Brasil. Ao todo, mais de 4 mil documentos fazem referência ao país.



Uma série de conversas divulgadas com um ex-agente de modelos francês, Jean-Luc Brunel, também acusado de cometer crimes sexuais, indica que ele era o braço direito de Epstein para recrutar mulheres brasileiras para o seu esquema de tráfico sexual.

Segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (12), um dos locais visitados por Brunel foi Vitória, além de outras capitais brasileiras como Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O jornal paulista, que examinou mais de 30 mil arquivos do caso que mencionam o Brasil, entre e-mails, imagens e depoimentos, afirma que o recrutamento de garotas para o criminoso sexual norte-americano, no país, foi mais intenso no período de 2012 a 2016.

Na viagem ao Espírito Santo, mostra a reportagem, o francês lamenta, após ser pressionado por Epstein, que não encontrou o perfil ideal de jovens mulheres de acordo com os desejos do bilionário norte-americano.

A resposta de Jean-Luc Brunel a Epstein, sobre a tentativa de recrutar garotas na capital capixaba, consta dos arquivos liberados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o escândalo sexual, de acordo com o Estadão.

“Não encontrei o perfil correto ainda. Além de tudo, elas precisam de um mínimo de cultura. Não seria fácil encontrar alguém para mim aqui, quanto mais para você. Vou dar uma olhada em Manila. Eles tem uma ótima agência lá que provê gente para cassinos”, diz Brunel.

MORTES NA PRISÃO

Epstein foi preso em 6 de julho de 2019 e encontrado morto em sua cela, em um presídio em Nova York (EUA), em 10 de agosto do mesmo ano, aos 66 anos de idade.

Jean-Luc Brunel, por sua vez, foi encontrado enforcado em sua cela numa prisão de Paris (França), em 19 de fevereiro de 2022. Ele tinha 75 anos.

