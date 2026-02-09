Depois de 10 anos, fecha famoso ponto gastronômico na Praia da Costa

A loja ficava na área de um posto de combustível na Praia da Costa. Crédito: Bandes

O último cafezinho e a última refeição foram servidos neste domingo (8), ficando agora apenas a saudade. Um dos pontos gastronômicos mais conhecidos da Praia da Costa, em Vila Velha, a Delli Food Hall encerrou definitivamente suas atividades.



Além de abrigar restaurante, cafeteria, loja de vinho, lanchonete, padaria, charutaria, delicatessen e mercado, a Delli, localizada no Posto Moby Dick, também ficou conhecida por reunir manifestantes que se aglomeravam no local ante de atravessar a Terceira Ponte, rumo a Vitória, em protestos políticos.

No auge da sua operação, o templo gastronômico chegou a ter 40 funcionários, segundo seu proprietário, Álvaro Moura, que preferiu se dedicar em tempo integral à sua empresa de marketing promocional.

“Em uma operação como a Delli, a dedicação do dono é fundamental no negócio, mas optei por dedicar cem por cento do meu tempo à minha empresa, que vem crescendo muito”, diz Moura.

Ele ressalta que a Delli seria viável economicamente, ainda mais neste momento em que os supermercados capixabas decidiram deixar de funcionar aos domingos, a partir de 1º de março.

