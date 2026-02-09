Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Depois de 10 anos, fecha famoso ponto gastronômico na Praia da Costa

Local abrigava restaurante, cafeteria, loja de vinho, padaria, lanchonete, charutaria, delicatessen e mercado

Vitória
Publicado em 09/02/2026 às 15h50
A loja ficava na área de um posto de combustível na Praia da Costa. Crédito: Bandes

O último cafezinho e a última refeição foram servidos neste domingo (8), ficando agora apenas a saudade. Um dos pontos gastronômicos mais conhecidos da Praia da Costa, em Vila Velha, a Delli Food Hall encerrou definitivamente suas atividades.

Além de abrigar restaurante, cafeteria, loja de vinho, lanchonete, padaria, charutaria, delicatessen e mercado, a Delli, localizada no Posto Moby Dick, também ficou conhecida por reunir manifestantes que se aglomeravam no local ante de atravessar a Terceira Ponte, rumo a Vitória, em protestos políticos.

