Após 60 anos, restaurante nas montanhas do ES fecha as portas

Local será utilizado agora apenas para eventos fechados, grupos ou celebrações especiais

Publicado em 12/12/2025 às 03h15
O Restaurante Lusitânia em Pedra Azul, Domingos Martins
O Restaurante Lusitânia em Pedra Azul, Domingos Martins. Crédito: Facebook

Era uma casa portuguesa com certeza. Uma história de 60 décadas chegou ao fim nesta semana com o anúncio do fechamento do mais tradicional restaurante de comida portuguesa das Montanhas Capixabas - o Lusitânia, em Pedra Azul.

Segundo o estabelecimento, a casa só vai abrir agora para eventos fechados, grupos ou celebrações especiais. Outros projetos serão anunciados em breve, informou a direção da casa.

“Depois de 60 anos acolhendo histórias, encerramos o atendimento diário da nossa casa. Fechamos este ciclo com o coração cheio porque cada momento vivido aqui foi precioso e deixou marca. Obrigada a cada pessoa que transformou o Lusitânia em um lugar vivo, cheio de memória e afeto. Tudo o que construímos permaneceu porque vocês existiram conosco”, postou a direção do restaurante em suas redes sociais.

De acordo com o anúncio, a Pousada Lusitânia, anexa ao restaurante, vai continuar funcionando normalmente.

REUNIÃO DE FAMÍLIAS

Fundado em 1965 pelo casal Anna Canal e Delfino Pinho de Oliveira, o Lusitânia se tornou referência de culinária portuguesa em Pedra Azul. Era muito comum famílias inteiras da Grande Vitória subirem as montanhas, nos finais de semana, apenas para experimentarem sua culinária, especialmente os pratos à base de bacalhau.

Nas redes sociais, frequentadores e admiradores lamentaram o encerramento das atividades diárias do restaurante. “Vai ficar guardado nas boas lembranças de almoços de comemorações ou um simples passeio em Pedra Azul. Sucesso no novo projeto”, desejou um seguidor.

O comunicado do restaurante nas redes sociais anunciando o encerramento do atendimento diário
O comunicado do restaurante nas redes sociais anunciando o encerramento. Crédito: Instagram

“Tenho memórias afetivas desse lugar, onde comemorei muitos aniversários dos meus filhos aí. Saía de Cachoeiro e ia parar aí com eles, era um dia memorável. Sucesso nessa nova jornada”, comentou outro internauta.

“Um espaço tradicional que fez parte da nossa memória”, acrescentou uma seguidora.

Da memória e da histórica gastronômica do Espírito Santo.

