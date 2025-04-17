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Leonel Ximenes

Restaurante de 28 anos fecha as portas nas montanhas capixabas

Casa anunciou o encerramento das atividades para o dia 27 de julho, mas até lá vai abrir apenas para almoço mediante reserva

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 16:40

Públicado em 

17 abr 2025 às 16:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Massa feita no próprio restaurante acompanhada de filé, um dos destaques do cardápio do Italiano
Massa feita no próprio restaurante acompanhada de filé, um dos destaques do cardápio do Italiano Crédito: Divulgação
A culinária italiana vai perder um dos seus redutos nas montanhas do Espírito Santo. Após 28 anos da sua inauguração, está marcado para o dia 27 de julho o encerramento das atividades do Restaurante Italiano, em Soído de Cima, Domingos Martins.
“Foi uma jornada repleta de histórias, encontros inesquecíveis e, claro, muita comida feita com amor. O Restaurante Italiano sempre foi mais do que um restaurante: foi um refúgio gastronômico nas montanhas capixabas, onde cada prato carregava a essência da culinária italiana, com ingredientes frescos, massas artesanais e aquele toque especial do chef Ronaldo Guedes”, postou a direção da casa nas redes sociais.
O chef e proprietário Ronaldo Guedes afirmou que a decisão pelo fechamento se deve à sua dedicação a novos projetos e novos negócios.
O Restaurante Italiano fica na bucólica região de Soído de Cima, em Domingos Martins
O Restaurante Italiano fica na bucólica região de Soído de Cima, em Domingos Martins Crédito: Divulgação
O Restaurante Italiano sempre foi uma referência na região. Guedes, um mineiro que escolheu o Espírito Santo para empreender, abriu seu primeiro restaurante no centro de Domingos Martins. Por muitos anos, o Italiano era disputado por quem visitava o centro da cidade. Anos depois,o empresário resolveu transferir o restaurante para a sua propriedade, em Soído, onde funciona até os dias atuais.
Galinha caipira com talharim, ossobuco, risotos e as diversas variações de massas e os nhoques conquistaram paladares de clientes do Estado e até de outros países. “Fico muito feliz quando recebo antigos clientes, que posso chamar de amigos, que moraram em outros países e afirmam que nunca esquecem dos pratos do Italiano. Alguns me afirmaram que em nenhum dos países que visitou encontrou pratos saborosos como os nossos”, contou.
Risoto do Restaurante Italiano
Risoto do Restaurante Italiano Crédito: Divulgação
Mas até o fechamento definitivo, o restaurante continuará atendendo para almoço às sextas, sábados e domingos, de 11h às 17h, mediante reserva.

A ESPERANÇA

Embora tenha anunciado o fechamento, a direção da casa ainda acena com a possibilidade de, no futuro, continuar funcionando, embora não haja nada concreto neste sentido.
O chef e proprietário Ronaldo Guedes com alguns dos seus pratos
O chef e proprietário Ronaldo Guedes com alguns dos seus pratos Crédito: Divulgação
“Se esta será uma despedida definitiva ou apenas um ‘até logo’, o futuro dirá. Mas até 27 de julho, continuamos de portas abertas para que você possa aproveitar mais uma vez essa experiência única”, escreveu o Restaurante Italiano no Instagram.
“Somos novos na região, mas esse restaurante sem dúvida já criou excelentes memórias em nós”, reagiu um seguidor da casa. “Foram grandes e marcantes momentos. Desde a sede em Campinho até a atual localização bucólica, agradável e com a mesma atenção especial do Ronaldo, com suas criações gastronômicas distintas. Vai fazer muita falta a Domingos Martins”, lamentou outro internauta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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