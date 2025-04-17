Restaurante de 28 anos fecha as portas nas montanhas capixabas

Massa feita no próprio restaurante acompanhada de filé, um dos destaques do cardápio do Italiano Crédito: Divulgação

A culinária italiana vai perder um dos seus redutos nas montanhas do Espírito Santo. Após 28 anos da sua inauguração, está marcado para o dia 27 de julho o encerramento das atividades do Restaurante Italiano, em Soído de Cima, Domingos Martins

“Foi uma jornada repleta de histórias, encontros inesquecíveis e, claro, muita comida feita com amor. O Restaurante Italiano sempre foi mais do que um restaurante: foi um refúgio gastronômico nas montanhas capixabas, onde cada prato carregava a essência da culinária italiana, com ingredientes frescos, massas artesanais e aquele toque especial do chef Ronaldo Guedes”, postou a direção da casa nas redes sociais

O chef e proprietário Ronaldo Guedes afirmou que a decisão pelo fechamento se deve à sua dedicação a novos projetos e novos negócios.

O Restaurante Italiano fica na bucólica região de Soído de Cima, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

O Restaurante Italiano sempre foi uma referência na região. Guedes, um mineiro que escolheu o Espírito Santo para empreender, abriu seu primeiro restaurante no centro de Domingos Martins. Por muitos anos, o Italiano era disputado por quem visitava o centro da cidade. Anos depois,o empresário resolveu transferir o restaurante para a sua propriedade, em Soído, onde funciona até os dias atuais.

Galinha caipira com talharim, ossobuco, risotos e as diversas variações de massas e os nhoques conquistaram paladares de clientes do Estado e até de outros países. “Fico muito feliz quando recebo antigos clientes, que posso chamar de amigos, que moraram em outros países e afirmam que nunca esquecem dos pratos do Italiano. Alguns me afirmaram que em nenhum dos países que visitou encontrou pratos saborosos como os nossos”, contou.

Risoto do Restaurante Italiano Crédito: Divulgação

Mas até o fechamento definitivo, o restaurante continuará atendendo para almoço às sextas, sábados e domingos, de 11h às 17h, mediante reserva.

A ESPERANÇA

Embora tenha anunciado o fechamento, a direção da casa ainda acena com a possibilidade de, no futuro, continuar funcionando, embora não haja nada concreto neste sentido.

O chef e proprietário Ronaldo Guedes com alguns dos seus pratos Crédito: Divulgação

“Se esta será uma despedida definitiva ou apenas um ‘até logo’, o futuro dirá. Mas até 27 de julho, continuamos de portas abertas para que você possa aproveitar mais uma vez essa experiência única”, escreveu o Restaurante Italiano no Instagram.