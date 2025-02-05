Após 38 anos, tradicional loja na Leitão da Silva em Vitória fecha as portas

Os pneus não estão rodando mais, nem sendo inflados ou reparados. Fundada há 38 anos, a tradicional Walkymar Pneus
, localizada na Avenida Leitão da Silva
, em Vitória, fechou as portas em novembro do ano passado, de forma muito discreta e sem alarde.
“A Walkymar Pneus encerra suas atividades, mas não sem antes agradecer imensamente a confiança e parceria ao longo dessa jornada”, diz o comunicado da empresa nas redes sociais.
Na despedida, o agradecimento aos milhares de clientes da loja fundada em 18 de agosto de 1988: “Cada cliente, cada parceria, cada momento fez parte da nossa história. Levamos no coração a gratidão por todos que confiaram em nosso trabalho e fizeram parte desse caminho. Nosso compromisso sempre foi oferecer o melhor! Saímos de cena, mas a gratidão e as boas memórias ficam para sempre”, postou a Walkymar Pneus em suas redes sociais
.
A última postagem da empresa foi feita em 18 de outubro de 2024, poucos dias antes do anúncio do fechamento definitivo. Na mensagem, a Walkymar alertava os donos dos veículos para os sinais de que o carro estava precisando de uma revisão.
Referência no setor na Grande Vitória, a Walkymar Pneus, cujo lema era “pneu novo de novo", vendia pneus novos e seminovos e fazia serviços tradicionais no setor como alinhamento, balanceamento e suspensão.
E lá se vai mais uma tradicional empresa do Espírito Santo. Triste.