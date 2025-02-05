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Leonel Ximenes

Após 38 anos, tradicional loja na Leitão da Silva em Vitória fecha as portas

Walkymar Pneus encerrou as atividades em novembro, de forma muito discreta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 11:43

Públicado em 

05 fev 2025 às 11:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Comércio na Avenida Leitão da Silva
Avenida Leitão da Silva, tradicional corredor comercial de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os pneus não estão rodando mais, nem sendo inflados ou reparados. Fundada há 38 anos, a tradicional Walkymar Pneus, localizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, fechou as portas em novembro do ano passado, de forma muito discreta e sem alarde.
“A Walkymar Pneus encerra suas atividades, mas não sem antes agradecer imensamente a confiança e parceria ao longo dessa jornada”, diz o comunicado da empresa nas redes sociais.
A Walkymar Pneus na Leitão da Silva
A Walkymar Pneus na Leitão da Silva Crédito: Facebook
Na despedida, o agradecimento aos milhares de clientes da loja fundada em 18 de agosto de 1988: “Cada cliente, cada parceria, cada momento fez parte da nossa história. Levamos no coração a gratidão por todos que confiaram em nosso trabalho e fizeram parte desse caminho. Nosso compromisso sempre foi oferecer o melhor! Saímos de cena, mas a gratidão e as boas memórias ficam para sempre”, postou a Walkymar Pneus em suas redes sociais.

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A última postagem da empresa foi feita em 18 de outubro de 2024, poucos dias antes do anúncio do fechamento definitivo. Na mensagem, a Walkymar alertava os donos dos veículos para os sinais de que o carro estava precisando de uma revisão.
A postagem da empresa nas redes sociais anunciando o fechamento da loja
A postagem da empresa nas redes sociais anunciando o fechamento da loja Crédito: Instagram
Referência no setor na Grande Vitória, a Walkymar Pneus, cujo lema era “pneu novo de novo", vendia pneus novos e seminovos e fazia serviços tradicionais no setor como alinhamento, balanceamento e suspensão.
E lá se vai mais uma tradicional empresa do Espírito Santo. Triste.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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