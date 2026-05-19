Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com mais de 1.000 vagas

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir com 1.008 vagas para cargos de soldado combatente e soldado músico. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação de R$ 800.





O edital deve ser divulgado nesta quarta-feira (20), no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.