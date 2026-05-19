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Nível médio

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com mais de 1.000 vagas

Certame vai oferecer oportunidades para soldados combatentes e soldados músicos; salário é de R$ 5,7 mil

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 19:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 mai 2026 às 19:26
Polícia Militar
Polícia Militar Ricardo Medeiros

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir com 1.008 vagas para cargos de soldado combatente e soldado músico. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação de R$ 800.


O edital deve ser divulgado nesta quarta-feira (20), no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame. 

Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio completo. Do total de oportunidades, 1.000 para combatentes e oito para músicos. 


De acordo com o Idecan, as inscrições vão começar no dia 1º de junho.

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