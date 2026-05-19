7 receitas saudáveis para fazer na air fryer

Tortilha de batata Crédito: Imagem: rafa jodar | Shutterstock

A air fryer se tornou uma verdadeira aliada na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão da saúde. Com ela, é possível preparar pratos saborosos, com menos gordura e de forma muito mais rápida. Além disso, com criatividade, é possível variar o cardápio do dia a dia sem perder o equilíbrio nutricional.

A seguir, confira 7 receitas saudáveis e diferentes para você fazer na air fryer!

1. Tortilha de batata

Ingredientes

2 batatas-inglesas descascadas e raladas

4 ovos

1/2 cebola descascada e cortada em tiras finas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a batata e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente as batatas e a cebola e misture delicadamente. Unte uma forma redonda baixa que caiba na air fryer com azeite de oliva e disponha a massa. Asse na air fryer a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

2. Berinjela à milanesa

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

1 ovo batido

Farinha de linhaça para empanar

Sal, orégano, pimenta-do-reino moída e alho em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino e alho em pó. Em outro recipiente, coloque o ovo batido. Passe a berinjela no ovo e na farinha, pressionando bem para fixar, e disponha no cesto da air fryer. Asse a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

3. Almôndega de frango com espinafre

Ingredientes

300 g de peito de frango moído

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre refogadas e picadas

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peito de frango moído, as folhas de espinafre, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture. Adicione o farelo de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha as almôndegas no cesto da air fryer e asse a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Salmão grelhado com limão-siciliano Crédito: Imagem: PJjaruwan | Shutterstock

4. Salmão grelhado com limão-siciliano

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e dill fresco a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e dill. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, forre a cesta da air fryer com papel-manteiga e coloque os filés de salmão por cima. Acrescente as fatias de limão-siciliano e asse a 180 °C por 12 minutos. Sirva em seguida.

5. Bolinho de legumes com queijo branco

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de legumes cozidos e picados (brócolis, cenoura, abobrinha e tomate)

1/4 de xícara de chá de queijo branco ralado

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione os legumes, o queijo branco, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o tomilho e mexa para incorporar. Acrescente os flocos de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas de silicone e coloque no cesto da air fryer. Asse a 180 °C por 15 minutos. Retire da air fryer, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Faláfel com chips de couve Crédito: Imagem: faithie | Shutterstock

6. Faláfel com chips de couve

Ingredientes

Falafel

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascado e picado

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de cominho em pó

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Chips de couve

4 folhas de couve

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Falafel

Em um processador, bata o grão-de-bico, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o cominho, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa modelável. Com as mãos limpas, modele no formato de pequenas bolinhas e pincele com azeite de oliva. Disponha os faláfels na cesta da air fryer e asse a 180 °C por 15 minutos, virando na metade do tempo.

Enquanto isso, rasgue as folhas de couve em pedaços menores, descarte os talos mais grossos e misture com azeite de oliva e sal. Após retirar os faláfels, coloque a couve na cesta da air fryer e asse a 160 °C por 5 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar crocante. Sirva os faláfels acompanhados dos chips de couve.

7. Antepasto de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 cebola cortada em tiras

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

3 dentes de alho descascados e picados

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de uva-passa

2 colheres de sopa de azeitona picada

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo