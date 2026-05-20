Vídeo mostra motorista do Transcol agredindo mulher em Vitória

Um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais mostra um motorista do Sistema Transcol agredindo uma mulher que aparenta ser uma pessoa em situação de rua, enquanto passageiros aguardam do lado de dentro do coletivo. Pelas imagens, o local da confusão fica em uma praça na Avenida Nossa Senhora da Penha, em frente a uma farmácia, no bairro Santa Lúcia, em Vitória.





Ainda não se sabe a motivação ou quando o fato ocorreu, sendo que as polícias Militar e Civil não foram acionadas; entretanto, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que repudia a violência e que trabalha para identificar o profissional envolvido.





“Esse tipo de conduta não corresponde ao padrão de comportamento repassado pelas empresas operadoras aos colaboradores do Sistema Transcol, padrão este baseado nos princípios de respeito e humanidade adotados no atendimento aos passageiros e à população".





O GVBus informou ainda que as medidas cabíveis serão adotadas quando houver a confirmação do envolvido. A Guarda de Vitória também foi questionada se houve acionamento da corporação, e o espaço segue aberto para um posicionamento.