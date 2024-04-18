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Leonel Ximenes

Pizzaria do ES escolhida entre as 50 melhores da América Latina

Estabelecimento capixaba foi incluído no prestigiado 50 Top Pizza, guia das melhores pizzarias artesanais do mundo

Públicado em 

18 abr 2024 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A pizzaria Vallino fica em Pedra Azul
A pizzaria Vallino fica em Pedra Azul Crédito: Facebook
Na terra da moqueca, a pizza também é motivo de orgulho para o capixaba. A Vallino Pizzeria Napoletana, de Pedra Azul, foi escolhida a 49ª melhor da América Latina em uma edição inédita do prestigiado ranking 50 Top Pizza, guia das melhores pizzarias artesanais do mundo.
Comandada pelo chef italiano Alessandro Vallino, que também está à frente do Restaurante Dom Due, na mesma Pedra Azul, a pizzaria localizada às margens da BR 262 (Rua Nonna Elvira Pertele Modolo, 2 - Chácara Pietra Azurra) foi inaugurada em dezembro de 2019. A casa serve pizzas tipicamente napolitanas que são assadas a uma temperatura superior a 450 graus.
A massa é feita com fermentação natural e farinha italiana. Servidas individualmente, as pizzas salgadas (14 opções) variam de R$ 66 a R$ 75. As doces (três sabores disponíveis) vão de R$ 55 a R$ 59. A Vallino abre de terça a domingo a partir das 18h.
O chef italiano Alessandro Vallino está no comando da pizzaria e de um restaurante - ambos em Pedra Azul
O chef italiano Alessandro Vallino está no comando da pizzaria e de um restaurante - ambos em Pedra Azul Crédito: Instagram
A Leggera Pizza Napoletana, com unidades na cidade de São Paulo, foi escolhida a melhor da América Latina. No total, 25 pizzarias brasileiras estão no ranking, que tem casas da Argentina, Chile, México, Uruguai, Costa Rica, Venezuela e até da República Dominicana, entre outros países.
Criado na Itália em 2017, o prêmio internacional cresceu e se expandiu para outras cidades da Europa, Estados Unidos, Ásia e neste ano estreia a versão latino-americana.

COMO É A VOTAÇÃO DO 50 TOP PIZZA

A votação é feita anualmente por um grupo de avaliadores anônimos. Em primeiro lugar é analisada a qualidade da pizza, incluindo massa, molho e combinação de ingredientes, além da origem dos produtos.
O serviço e a recepção ao cliente também são importantes, avaliando a simpatia dos funcionários e a apresentação do produto. O ambiente é criteriosamente verificado, independentemente do tamanho da pizzaria, com foco na limpeza e conforto, incluindo os banheiros.
O ranking é dividido em duas categorias: pizzarias artesanais e cadeias de pizzarias artesanais (marcas com mais de quatro lojas). Nas premiações regionais, como a da América Latina, as redes não entram na disputa. Para as cadeias, é promovida uma única premiação anual, que em 2024 será em novembro e terá Londres como sede.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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