Pizzaria do ES escolhida entre as 50 melhores da América Latina

A pizzaria Vallino fica em Pedra Azul Crédito: Facebook

Na terra da moqueca, a pizza também é motivo de orgulho para o capixaba. A Vallino Pizzeria Napoletana, de Pedra Azul , foi escolhida a 49ª melhor da América Latina em uma edição inédita do prestigiado ranking 50 Top Pizza, guia das melhores pizzarias artesanais do mundo.

Rua Nonna Elvira Pertele Modolo, 2 - Chácara Pietra Azurra) foi inaugurada em dezembro de 2019. A casa serve pizzas tipicamente napolitanas que são assadas a uma temperatura superior a 450 graus. Comandada pelo chef italiano Alessandro Vallino, que também está à frente do Restaurante Dom Due, na mesma Pedra Azul, a pizzaria localizada às margens da BR 262 ) foi inaugurada em dezembro de 2019. A casa serve pizzas tipicamente napolitanas que são assadas a uma temperatura superior a 450 graus.

A massa é feita com fermentação natural e farinha italiana. Servidas individualmente, as pizzas salgadas (14 opções) variam de R$ 66 a R$ 75. As doces (três sabores disponíveis) vão de R$ 55 a R$ 59. A Vallino abre de terça a domingo a partir das 18h.

O chef italiano Alessandro Vallino está no comando da pizzaria e de um restaurante - ambos em Pedra Azul Crédito: Instagram

A Leggera Pizza Napoletana, com unidades na cidade de São Paulo , foi escolhida a melhor da América Latina. No total, 25 pizzarias brasileiras estão no ranking, que tem casas da Argentina, Chile, México, Uruguai, Costa Rica, Venezuela e até da República Dominicana, entre outros países.

Criado na Itália em 2017, o prêmio internacional cresceu e se expandiu para outras cidades da Europa, Estados Unidos, Ásia e neste ano estreia a versão latino-americana.

COMO É A VOTAÇÃO DO 50 TOP PIZZA

A votação é feita anualmente por um grupo de avaliadores anônimos. Em primeiro lugar é analisada a qualidade da pizza, incluindo massa, molho e combinação de ingredientes, além da origem dos produtos.

O serviço e a recepção ao cliente também são importantes, avaliando a simpatia dos funcionários e a apresentação do produto. O ambiente é criteriosamente verificado, independentemente do tamanho da pizzaria, com foco na limpeza e conforto, incluindo os banheiros.