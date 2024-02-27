Restaurante deixa a Praia da Costa após 26 anos. Saiba o novo local

Um dos mais tradicionais restaurantes da cidade, o Delira anunciou que está deixando a Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa
, onde está há 26 anos, para se instalar na parte mais bucólica do Centro de Vila Velha, nas imediações do Sítio Histórico da Prainha
.
“Depois de uma longa jornada na Av. Hugo Musso, que nos trouxe tantas alegrias, experiências e histórias para contar, é chegada a hora de inovarmos em outro local. Em breve divulgaremos o novo endereço para que vocês possam continuar nos prestigiando, como fizeram ao longo desses 26 anos”, diz o comunicado da direção do restaurante nas redes sociais.
Pelo menos até o mês de maio o Delira continuará na Praia da Costa e depois vai ocupar o novo endereço, no Centro de Vila Velha
. No local onde funciona atualmente, na Hugo Musso, será construído um prédio residencial.
O Delira é um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time de coração do também paulista Nilson de Lira, proprietário da casa.
O restaurante, que abre de terça a domingo, tem um cardápio bem eclético, incluindo aves, carnes, frutos do mar, massas, pizzas, risotos, saladas e maioneses. Atende também pedidos por aplicativos.