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Leonel Ximenes

Restaurante deixa a Praia da Costa após 26 anos. Saiba o novo local

Casa é um ponto tradicional de torcedores de um grande time do futebol brasileiro

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:43

Públicado em 

27 fev 2024 às 11:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fachada do Restaurante Delira na Av. Hugo Musso, na Praia da Costa
Fachada do Restaurante Delira na Av. Hugo Musso, na Praia da Costa Crédito: Instagram
Um dos mais tradicionais restaurantes da cidade, o Delira anunciou que está deixando a Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, onde está há 26 anos, para se instalar na parte mais bucólica do Centro de Vila Velha, nas imediações do Sítio Histórico da Prainha.
“Depois de uma longa jornada na Av. Hugo Musso, que nos trouxe tantas alegrias, experiências e histórias para contar, é chegada a hora de inovarmos em outro local. Em breve divulgaremos o novo endereço para que vocês possam continuar nos prestigiando, como fizeram ao longo desses 26 anos”, diz o comunicado da direção do restaurante nas redes sociais.
Pelo menos até o mês de maio o Delira continuará na Praia da Costa e depois vai ocupar o novo endereço, no Centro de Vila Velha. No local onde funciona atualmente, na Hugo Musso, será construído um prédio residencial.
O comunicado da mudança do restaurante nas redes sociais
O comunicado da mudança do restaurante nas redes sociais Crédito: Instagram
O Delira é um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time de coração do também paulista Nilson de Lira, proprietário da casa.
O restaurante, que abre de terça a domingo, tem um cardápio bem eclético, incluindo aves, carnes, frutos do mar, massas, pizzas, risotos, saladas e maioneses. Atende também pedidos por aplicativos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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