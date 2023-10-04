Leonel Ximenes

Padaria de estilo francês começa a funcionar em Vila Velha

Localizada no Sítio Histórico da Prainha, casa oferecerá pães de fermentação natural, sobremesas francesas e comida vegana, entre outras opções

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 03:11

Painel interno da Padaria Os FrancoBrasileiros Crédito: Divulgação
Receitas tradicionais francesas usando ingredientes típicos brasileiros é a proposta da padaria Os FrancoBrasileiros, que será inaugurada nesta quinta-feira (5), na Prainha, em Vila Velha. Localizada na rua de acesso ao Convento da Penha (Rua Vasco Coutinho), a padaria vai oferecer também brunch aos sábados e domingos.
No cardápio, entre outras delícias, pães de fermentação natural, croissants e pains au chocolat, tortas francesas como o opéra, fraisier e millefeuille, além de cafés selecionados com grãos moídos na hora.
Há também opções veganas, inclusive um croissant vegano, uma das novidades da padaria que funcionará de quarta a domingo, das 8h30 às 18h30.
A padaria funciona numa casa localizada na rua de acesso ao Convento da Penha, na Prainha Crédito: Divulgação
Comandada pelo casal Lorena Mataveli e Quentin Piroja, a padaria é a concretização de um sonho da capixaba e engenheira de formação com o cozinheiro francês.
Depois de morar dez anos em Paris, ela sugeriu ao marido que viessem para o Brasil colocar em prática toda a arte da confeitaria e da panificação com a mistura de técnicas francesas com ingredientes brasileiros.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

