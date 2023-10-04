Padaria de estilo francês começa a funcionar em Vila Velha

Receitas tradicionais francesas usando ingredientes típicos brasileiros é a proposta da padaria Os FrancoBrasileiros, que será inaugurada nesta quinta-feira (5), na Prainha
, em Vila Velha. Localizada na rua de acesso ao Convento da Penha
(Rua Vasco Coutinho), a padaria vai oferecer também brunch aos sábados e domingos.
No cardápio, entre outras delícias, pães de fermentação natural, croissants e pains au chocolat, tortas francesas como o opéra, fraisier e millefeuille, além de cafés selecionados com grãos moídos na hora.
Há também opções veganas, inclusive um croissant vegano, uma das novidades da padaria que funcionará de quarta a domingo, das 8h30 às 18h30.
Comandada pelo casal Lorena Mataveli e Quentin Piroja, a padaria é a concretização de um sonho da capixaba e engenheira de formação com o cozinheiro francês
.
Depois de morar dez anos em Paris, ela sugeriu ao marido que viessem para o Brasil colocar em prática toda a arte da confeitaria e da panificação com a mistura de técnicas francesas com ingredientes brasileiros.