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Leonel Ximenes

10 mil? Multidão levou padaria a vender 18 mil pães a 5 centavos

Procura pela promoção de aniversário foi tanta que donos do estabelecimento em Cariacica tiveram que produzir 8 mil unidades a mais que o previsto inicialmente

Públicado em 

21 ago 2023 às 19:42
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O sábado (19) foi de filas constantes na Padaria Bolinho de Chuva
O sábado (19) foi de filas constantes na Padaria Bolinho de Chuva Crédito: Divulgação
Faltou combinar com o consumidor ávido por preços baixos. A Padaria Bolinho de Chuva, em Cariacica, acabou produzindo 8 mil pães a mais que o previsto para vender na promoção do 12º aniversário do estabelecimento comercial no último sábado (19).
Inicialmente os proprietários da Bolinho de Chuva tinham se preparado para vender 10 mil pães a 5 centavos a unidade, mas a procura foi tanta que eles resolveram aumentar a quantidade de pães na oferta.
“A padaria abriu às cinco e meia da manhã e às dez e meia os 10 mil pães já haviam acabado tudo”, conta Taís da Silva Cunha, dona da padaria localizada no bairro Mucuri junto com o seu marido, Samarone Aparecido de Azevedo. “Às cinco e meia acabaram os outros 8 mil que a gente fez”, complementa.
A iniciativa, segundo a empresária, atraiu gente até de longe. “Foi um sucesso a nossa promoção, graças a Deus. Teve gente que diz que mora há 40 anos em Mucuri e nunca viu o bairro tão movimentado. Veio gente até de Guarapari prestigiar a festa”, comemora Taís.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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