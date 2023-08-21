10 mil? Multidão levou padaria a vender 18 mil pães a 5 centavos

Faltou combinar com o consumidor ávido por preços baixos. A Padaria Bolinho de Chuva, em Cariacica
, acabou produzindo 8 mil pães a mais que o previsto para vender na promoção do 12º aniversário do estabelecimento comercial no último sábado (19).
“A padaria abriu às cinco e meia da manhã e às dez e meia os 10 mil pães já haviam acabado tudo”, conta Taís da Silva Cunha, dona da padaria localizada no bairro Mucuri junto com o seu marido, Samarone Aparecido de Azevedo. “Às cinco e meia acabaram os outros 8 mil que a gente fez”, complementa.
A iniciativa, segundo a empresária, atraiu gente até de longe. “Foi um sucesso a nossa promoção, graças a Deus. Teve gente que diz que mora há 40 anos em Mucuri e nunca viu o bairro tão movimentado. Veio gente até de Guarapari
prestigiar a festa”, comemora Taís.