Cariacica desapropria área para parque de exposições: R$ 12 milhões

A Prefeitura de Cariacica
vai publicar nesta terça-feira (21) um decreto de desapropriação de três áreas (44 mil metros quadrados no total) para a construção de um centro de exposições. Os terrenos que serão desapropriados, no valor total de R$ 12 milhões, ficam no bairro Nova Brasília.
O parque de exposições vai abrigar eventos culturais e de lazer do município, inclusive a realização de rodeios. Indagado se o Estado vai ajudar financeiramente na desapropriação, o prefeito Euclério Sampaio (UB) limitou-se a responder: “Tudo aqui tem ajuda do Estado”. Ele não revelou o valor da participação do governo do Estado.
Pelo decreto de desapropriação, os débitos eventualmente existentes sobre o imóvel declarado de utilidade pública deverão ser descontados da indenização devida ao seu proprietário.
“Vamos voltar a ter nosso parque de exposição, nosso centro de eventos. Cariacica já teve seu parque de exposição, mas nos foi tirado, mas hoje nós voltaremos a ter nosso parque de exposição”, disse Euclério em vídeo.