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Leonel Ximenes

Cariacica desapropria área para parque de exposições: R$ 12 milhões

Decreto de desapropriação será publicado nesta terça-feira (21) no Diário Oficial

Públicado em 

21 ago 2023 às 17:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea da área em Nova Brasília que será desapropriada pela Prefeitura de Cariacica
Área em Nova Brasília que será desapropriada pela Prefeitura de Cariacica Crédito: PMC
Prefeitura de Cariacica vai publicar nesta terça-feira (21) um decreto de desapropriação de três áreas (44 mil metros quadrados no total) para a construção de um centro de exposições. Os terrenos que serão desapropriados, no valor total de R$ 12 milhões, ficam no bairro Nova Brasília.
O parque de exposições vai abrigar eventos culturais e de lazer do município, inclusive a realização de rodeios. Indagado se o Estado vai ajudar financeiramente na desapropriação, o prefeito Euclério Sampaio (UB) limitou-se a responder: “Tudo aqui tem ajuda do Estado”. Ele não revelou o valor da participação do governo do Estado.
Pelo decreto de desapropriação, os débitos eventualmente existentes sobre o imóvel declarado de utilidade pública deverão ser descontados da indenização devida ao seu proprietário.
“Vamos voltar a ter nosso parque de exposição, nosso centro de eventos. Cariacica já teve seu parque de exposição, mas nos foi tirado, mas hoje nós voltaremos a ter nosso parque de exposição”, disse Euclério em vídeo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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