Cariacica quer fazer shopping para ambulantes “padrão 1° mundo”

A Prefeitura de Cariacica
anunciou que vai desapropriar um grande imóvel na Avenida Expedito Garcia, o polo comercial da cidade, para fazer no local um grande shopping popular que vai reunir os vendedores ambulantes de Campo Grande. “Será um shopping padrão ‘Cariacica atual’, de ‘primeiro mundo’”, define o sempre entusiasmado prefeito Euclério Sampaio
(UB).
O imóvel que está em vista é o antigo Supermercado Schowambach, que deverá ser desapropriado. Entre reforma, equipamentos e desapropriação, Euclério estima o gasto entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões, recursos que seriam bancados pela prefeitura em parceria com o governo do Estado
.
Pelo projeto, o térreo do imóvel seria destinado ao estacionamento. No primeiro andar seriam instaladas as lojas e em outro pavimento um espaço para shows e eventos para o público.
No final do ano passado, a Prefeitura de Cariacica cadastrou os ambulantes que atuam na Expedito Garcia e arredores. Foram cadastrados 175 trabalhadores, que terão prioridade para ocupar os boxes do futuro espaço comercial.
“Esse imóvel é o maior da Expedito Garcia, suficiente para abrigar os ambulantes de Campo Grande com dignidade e dar mais conforto aos consumidores”, diz o prefeito, que abre a possibilidade de construir espaços semelhantes em outros bairros. “Se tiver espaço”, pondera.
O futuro centro comercial ainda não tem nome, embora Euclério Sampaio diga que tenha simpatia pelo nome Shopping Popular.