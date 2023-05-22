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Leonel Ximenes

Cariacica quer fazer shopping para ambulantes “padrão 1° mundo”

Prefeitura está de olho em um grande imóvel na Avenida Expedito Garcia para ser desapropriado

Públicado em 

22 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imóvel onde será instalado o shopping de ambulantes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Imóvel onde será instalado o shopping de ambulantes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: PMC/Divulgação
Prefeitura de Cariacica anunciou que vai desapropriar um grande imóvel na Avenida Expedito Garcia, o polo comercial da cidade, para fazer no local um grande shopping popular que vai reunir os vendedores ambulantes de Campo Grande. “Será um shopping padrão ‘Cariacica atual’, de ‘primeiro mundo’”, define o sempre entusiasmado prefeito Euclério Sampaio (UB).
O imóvel que está em vista é o antigo Supermercado Schowambach, que deverá ser desapropriado. Entre reforma, equipamentos e desapropriação, Euclério estima o gasto entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões, recursos que seriam bancados pela prefeitura em parceria com o governo do Estado.

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Pelo projeto, o térreo do imóvel seria destinado ao estacionamento. No primeiro andar seriam instaladas as lojas e em outro pavimento um espaço para shows e eventos para o público.
No final do ano passado, a Prefeitura de Cariacica cadastrou os ambulantes que atuam na Expedito Garcia e arredores. Foram cadastrados 175 trabalhadores, que terão prioridade para ocupar os boxes do futuro espaço comercial.
“Esse imóvel é o maior da Expedito Garcia, suficiente para abrigar os ambulantes de Campo Grande com dignidade e dar mais conforto aos consumidores”, diz o prefeito, que abre a possibilidade de construir espaços semelhantes em outros bairros. “Se tiver espaço”, pondera.
O futuro centro comercial ainda não tem nome, embora Euclério Sampaio diga que tenha simpatia pelo nome Shopping Popular.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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