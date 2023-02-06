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Leonel Ximenes

Enfim, uma mulher: Irmã Dulce se torna vereadora em Cariacica

Ela é a primeira representante do sexo feminino na atual legislatura

Públicado em 

06 fev 2023 às 17:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Irmã Dulce durante a apresentação do prefeito Euclério Sampaio
Irmã Dulce durante a apresentação do prefeito Euclério Sampaio Crédito: Reprodução de vídeo
Finalmente a Câmara Municipal de Cariacica terá uma mulher entre os 19 vereadores da Casa. A representante feminina é Irmã Dulce (Pros), que assumirá o mandato no lugar de Paulo Foto (PP), escolhido pelo prefeito Euclério Sampaio o novo secretário municipal de Esportes.
Dulce Menenguci Rodrigues dos Santos, a Irmã Dulce, tem 55 anos, é natural de São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense. Nas eleições de 2020 obteve 1.543 votos e ficou na suplência.
Irmã Dulce conta que seu apelido surgiu há muito anos, quando vendia amendoim em Cariacica e Vitória. “Com o pouco dinheiro que arrecadava, ajudava os pobres, e muitos deles perguntavam meu nome, eu dizia Dulce e eles falavam ‘Irmã Dulce’”, lembra.
A futura vereadora, apesar de receber um apelido de uma santa católica que viveu na Bahia entre os pobres, é pastora evangélica e atua há 34 anos no Instituto Missões, uma entidade social que, segundo ela, presta auxílio aos mais necessitados.
“Temos 1.371 famílias cadastradas e outras 806 na fila. Nossa sede fica em Mucuri e 95% do nosso atendimento é em Cariacica”, explica a missionária evangélica.

PREFEITO ELOGIA NOVA VEREADORA

“É uma guerreira. Hoje é um dia histórico para a nossa cidade, porque firmamos um compromisso na campanha de pelo menos uma mulher assumir o cargo de vereança da nossa Câmara”, disse Euclério, em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (6).

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Ao lado da futura parlamentar e do futuro integrante do seu secretariado, o prefeito explicou a operação política. “Fiz um convite ao vereador Paulo Foto para que ele assumisse o cargo de secretário de Esportes da cidade e, com isso, sua suplente, Irmã Dulce, assumisse o papel de vereadora. Paulo Foto aceitou e amanhã (7) sai a nomeação dele e a Irmã Dulce vai assumir o cargo de vereadora. É uma mulher representando todas as mulheres na Câmara de Vereadores”, discursou.

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Em conversa com a coluna, o presidente da Câmara de Cariacica, Lelo Couto (União Brasil), disse que vai esperar a nomeação de Foto ser publicada no Diário Oficial e assim dar posse à nova vereadora.
Entretanto, devido aos trâmites burocráticos, ele vê pouca chance de a posse de Irmã Dulce ocorrer nesta terça-feira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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