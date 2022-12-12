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Leonel Ximenes

Vereadores no ES fazem sessão solene para tratadores de cavalos

Município tem até um dia especial dedicado a esses profissionais no calendário oficial de eventos

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em maio, cinco cavalos do Instituto Vital Brazil (IVB) foram inoculados com uma proteína S recombinante do coronavírus produzida na Coppe/UFRJ
O "Dia do Tratador e Criador de Cavalos" em Guarapari é comemorado em 24 de novembro Crédito: Kaboompics.com/ Pexels
Guarapari é famosa em todo o país pelas suas belas praias. Mas o badalado balneário capixaba também tem uma marca bem peculiar: é a cidade que já promoveu, nos últimos três anos, três sessões solenes em homenagem aos tratadores e criadores de cavalos.
A última sessão solene, realizada no dia 1º de dezembro, foi articulada pelo vereador e deputado estadual eleito Ademir José Gomes Pereira, mais conhecido por Zé Preto (PL), um criador apaixonado por cavalos.
Além das sessões especiais da Câmara Municipal, os profissionais que lidam com os equinos, além dos seus criadores, também têm uma dia especial em Guarapari: no calendário oficial de eventos da Cidade-Saúde, o dia 24 de novembro ficou definido como o "Dia do Tratador e Criador de Cavalos". A criação da data, claro, foi iniciativa de Zé Preto.

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Na sessão solene do dia 1º de dezembro, Zé Preto, eleito deputado estadual com 15.901 votos, homenageou 15 pessoas, entre tratadores e criadores de cavalos. Os demais parlamentares homenagearam, no máximo, duas pessoas.
O futuro deputado calcula que tem cerca de 20 cavalos em seu haras no interior de Guarapari. "Sou grato aos cavalos, especialmente os da raça manga-larga marchador. Mas gosto de todos", destaca Zé Preto.
Zé Preto monta um dos seus cavalos
Zé Preto monta um dos seus cavalos Crédito: Álbum de família
Ele anuncia que, após assumir o mandato na Assembleia Legislativa, vai apresentar um projeto de lei criando o dia estadual em homenagem aos criadores, tratadores e amantes de cavalos. "Também vou propor sessões solenes em homenagens a essas pessoas", promete.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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