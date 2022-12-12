Vereadores no ES fazem sessão solene para tratadores de cavalos

Guarapari
é famosa em todo o país pelas suas belas praias. Mas o badalado balneário capixaba também tem uma marca bem peculiar: é a cidade que já promoveu, nos últimos três anos, três sessões solenes em homenagem aos tratadores e criadores de cavalos.
Além das sessões especiais da Câmara Municipal, os profissionais que lidam com os equinos, além dos seus criadores, também têm uma dia especial em Guarapari: no calendário oficial de eventos da Cidade-Saúde, o dia 24 de novembro ficou definido como o "Dia do Tratador e Criador de Cavalos". A criação da data, claro, foi iniciativa de Zé Preto.
Na sessão solene do dia 1º de dezembro, Zé Preto, eleito deputado estadual com 15.901 votos, homenageou 15 pessoas, entre tratadores e criadores de cavalos. Os demais parlamentares homenagearam, no máximo, duas pessoas.
O futuro deputado calcula que tem cerca de 20 cavalos em seu haras no interior de Guarapari. "Sou grato aos cavalos, especialmente os da raça manga-larga marchador. Mas gosto de todos", destaca Zé Preto.
Ele anuncia que, após assumir o mandato na Assembleia Legislativa
, vai apresentar um projeto de lei criando o dia estadual em homenagem aos criadores, tratadores e amantes de cavalos. "Também vou propor sessões solenes em homenagens a essas pessoas", promete.