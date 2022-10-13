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Leonel Ximenes

Cachorro entra na igreja e “participa” de casamento no ES

Vira-lata caramelo rolou pelo tapete vermelho, circulou entre os convidados e só foi embora no final da cerimônia

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 12:23

Públicado em 

13 out 2022 às 12:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cãozinho vira-lata no tapete vermelho antes de o casamento começar
O cãozinho vira-lata no tapete vermelho antes de o casamento começar Crédito: Divulgação
Ele, oficialmente, não foi convidado, mas acabou sendo muito bem-vindo e trouxe ainda mais felicidade a um casamento realizado no último sábado (8), em Fundão. O ilustre da festa foi um cãozinho caramelo vira-lata que entrou no templo, se acomodou no tapete vermelho e por lá ficou.

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“O doguinho caramelo apareceu no meu casamento, na igreja matriz São José de Fundão, e foi uma atração à parte. Deitou sobre o tapete vermelho, fez graça e se sentiu em casa. Um penetrinha muito iluminado e especial”, conta a jornalista Alessandra Tonini, que se casou com o gerente comercial Márcio Almeida.
O cão se revira no tapete vermelho da igreja
O cão se revira no tapete vermelho da igreja Crédito: Thaiana Gomes
O cachorro, conta Alessandra, na realidade entrou na igreja antes mesmo de a cerimônia religiosa começar, quando os padrinhos ainda estavam entrando na igreja.
"Foi um convidado especial que abrilhantou meu casamento. Legal que as pessoas lembraram de mim porque eu e meu marido gostamos muito de bichos. Foi providencial, foi um anjinho que Deus mandou para deixar o meu casamento ainda mais bonito"
Alessandra Tonini - Jornalista

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Quando chegou o momento de entrada dos convidados, a cerimonialista chamou o cãozinho para sair do tapete vermelho, mas ele estava gostando tanto do movimento que continuou na igreja circulando entre os bancos.
Alessandra Tonini e Márcia Almeida: noivos são fãs de animais
Alessandra Tonini e Márcia Almeida: noivos são fãs de animais Crédito: Ivoneide Souto Ribeiro
“Ele foi uma atração à parte e ficou lá até o final do casamento”, diverte-se Alessandra, ela mesma fã de animais e tutora de três cachorros (Dengoso, Valentim e Chico) e da gata Simy. Detalhe: todos adotados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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