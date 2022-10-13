Cachorro entra na igreja e “participa” de casamento no ES

Ele, oficialmente, não foi convidado, mas acabou sendo muito bem-vindo e trouxe ainda mais felicidade a um casamento realizado no último sábado (8), em Fundão
. O ilustre da festa foi um cãozinho caramelo vira-lata que entrou no templo, se acomodou no tapete vermelho e por lá ficou.
“O doguinho caramelo apareceu no meu casamento, na igreja matriz São José de Fundão, e foi uma atração à parte. Deitou sobre o tapete vermelho, fez graça e se sentiu em casa. Um penetrinha muito iluminado e especial”, conta a jornalista Alessandra Tonini, que se casou com o gerente comercial Márcio Almeida.
O cachorro, conta Alessandra, na realidade entrou na igreja antes mesmo de a cerimônia religiosa começar, quando os padrinhos ainda estavam entrando na igreja.
Quando chegou o momento de entrada dos convidados, a cerimonialista chamou o cãozinho para sair do tapete vermelho, mas ele estava gostando tanto do movimento que continuou na igreja circulando entre os bancos.
“Ele foi uma atração à parte e ficou lá até o final do casamento”, diverte-se Alessandra, ela mesma fã de animais e tutora de três cachorros (Dengoso, Valentim e Chico) e da gata Simy. Detalhe: todos adotados.