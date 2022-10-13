Cachorro entra na igreja e “participa” de casamento no ES

O cãozinho vira-lata no tapete vermelho antes de o casamento começar Crédito: Divulgação

Ele, oficialmente, não foi convidado, mas acabou sendo muito bem-vindo e trouxe ainda mais felicidade a um casamento realizado no último sábado (8), em Fundão . O ilustre da festa foi um cãozinho caramelo vira-lata que entrou no templo, se acomodou no tapete vermelho e por lá ficou.

“O doguinho caramelo apareceu no meu casamento, na igreja matriz São José de Fundão, e foi uma atração à parte. Deitou sobre o tapete vermelho, fez graça e se sentiu em casa. Um penetrinha muito iluminado e especial”, conta a jornalista Alessandra Tonini, que se casou com o gerente comercial Márcio Almeida.

O cão se revira no tapete vermelho da igreja Crédito: Thaiana Gomes

O cachorro, conta Alessandra, na realidade entrou na igreja antes mesmo de a cerimônia religiosa começar, quando os padrinhos ainda estavam entrando na igreja.

"Foi um convidado especial que abrilhantou meu casamento. Legal que as pessoas lembraram de mim porque eu e meu marido gostamos muito de bichos. Foi providencial, foi um anjinho que Deus mandou para deixar o meu casamento ainda mais bonito" Alessandra Tonini - Jornalista

Quando chegou o momento de entrada dos convidados, a cerimonialista chamou o cãozinho para sair do tapete vermelho, mas ele estava gostando tanto do movimento que continuou na igreja circulando entre os bancos.

Alessandra Tonini e Márcia Almeida: noivos são fãs de animais Crédito: Ivoneide Souto Ribeiro