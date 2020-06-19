Carro abandonado em Vitória serve de local de descanso pra cachorro de rua

Sim, apesar de alguns “beneficiados”, carros abandonados devem ser retirados das vias públicas, haja vista que também são locais de procriação de mosquitos e até esconderijo de marginais.

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) explica que carros abandonados nas ruas da cidade, bem como as providências para notificação e recolhimento, são reguladas na Capital pela Lei 8.691/2014 e pelo Decreto 16.140/2014.

Ao receber a denúncia de um veículo abandonado, ou quando o agente de trânsito constata o fato, o órgão envia uma notificação para o proprietário avisando da necessidade de remoção do carro. Caso o proprietário não seja encontrado, o nome dele é publicado no Diário Oficial e, a partir da publicação, o dono tem 48 horas para retirar o veículo do local.