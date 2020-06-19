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Leonel Ximenes

Carro abandonado em Vitória serve de local de descanso pra cachorro de rua

Veículo deixado numa rua de Bento Ferreira está servindo também para as necessidades fisiológicas de pássaros; PMV notificou dono do carro

Públicado em 

19 jun 2020 às 16:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cãozinho vira-lata descansando no teto do carro
O cãozinho vira-lata descansando no teto do carro Crédito: Foto do leitor
Um carro abandonado deixa a cidade mais feia, é verdade, mas até que às vezes (às vezes) é pelo menos útil para algumas criaturas. Que o diga este simpático cachorrinho vira-lata que usa o teto deste veículo abandonado na Rua Jair Etienne Dessaune, em Bento Ferreira, para descansar.
Não é apenas o vira-lata. Como se pode perceber na imagem do carro, que foi deixado próximo ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil, os pássaros usam o veículo como local para fazer suas necessidades.
Sim, apesar de alguns “beneficiados”, carros abandonados devem ser retirados das vias públicas, haja vista que também são locais de procriação de mosquitos e até esconderijo de marginais.
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) explica que carros abandonados nas ruas da cidade, bem como as providências para notificação e recolhimento, são reguladas na Capital pela Lei 8.691/2014 e pelo Decreto 16.140/2014.
A Guarda Civil Municipal de Vitória reforça que as denúncias de veículos abandonados podem ser feitas pelo telefone 156. Atualmente, 105 carros estão em situação de abandono no município, sendo que todos os proprietários destes veículos já foram notificados.

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No ano passado, foram retirados 561 carros em situação de abandono das ruas da cidade. Destes, após notificação, 509 foram removidos pelos proprietários e 52 pela própria PMV. Em relação ao veículo da foto, a notificação, segundo a prefeitura, já foi enviada ao proprietário.
Ao receber a denúncia de um veículo abandonado, ou quando o agente de trânsito constata o fato, o órgão envia uma notificação para o proprietário avisando da necessidade de remoção do carro. Caso o proprietário não seja encontrado, o nome dele é publicado no Diário Oficial e, a partir da publicação, o dono tem 48 horas para retirar o veículo do local.
Se o carro não for retirado, é levado para um pátio. De acordo com o decreto, entre as características que configuram veículos em situação de abandono estão pintura queimada, pneus murchos e lixo acumulado embaixo deles, entre outras.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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