Carro abandonado em Vitória serve de local de descanso pra cachorro de rua

Um carro abandonado
deixa a cidade mais feia, é verdade, mas até que às vezes (às vezes) é pelo menos útil para algumas criaturas. Que o diga este simpático cachorrinho vira-lata que usa o teto deste veículo abandonado na Rua Jair Etienne Dessaune, em Bento Ferreira, para descansar.
Não é apenas o vira-lata. Como se pode perceber na imagem do carro, que foi deixado próximo ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil, os pássaros
usam o veículo como local para fazer suas necessidades.
Sim, apesar de alguns “beneficiados”, carros abandonados devem ser retirados das vias públicas, haja vista que também são locais de procriação de mosquitos e até esconderijo de marginais.
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) explica que carros abandonados nas ruas da cidade, bem como as providências para notificação e recolhimento, são reguladas na Capital pela Lei 8.691/2014 e pelo Decreto 16.140/2014.
A Guarda Civil Municipal de Vitória
reforça que as denúncias de veículos abandonados podem ser feitas pelo telefone 156. Atualmente, 105 carros estão em situação de abandono no município, sendo que todos os proprietários destes veículos já foram notificados.
No ano passado, foram retirados 561 carros em situação de abandono das ruas da cidade. Destes, após notificação, 509 foram removidos pelos proprietários e 52 pela própria PMV
. Em relação ao veículo da foto, a notificação, segundo a prefeitura, já foi enviada ao proprietário.
Ao receber a denúncia de um veículo abandonado, ou quando o agente de trânsito constata o fato, o órgão envia uma notificação para o proprietário avisando da necessidade de remoção do carro. Caso o proprietário não seja encontrado, o nome dele é publicado no Diário Oficial e, a partir da publicação, o dono tem 48 horas para retirar o veículo do local.
Se o carro não for retirado, é levado para um pátio
. De acordo com o decreto, entre as características que configuram veículos em situação de abandono estão pintura queimada, pneus murchos e lixo acumulado embaixo deles, entre outras.