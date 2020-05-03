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'Cãopanhia'

Quer adotar um cachorro? Abrigo realiza feira virtual no ES

Evento acontece na tarde do sábado, dia 9 de maio, e dez cães poderão ser adotados; veja fotos e confira como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 12:03

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 12:03

Prazer, meu nome é Páprica Crédito: Divulgação | Abrigo Vira Lata Vira Luxo
Com tanto tempo passado em casa, quem não gostaria de ter um cãopanheiro para tornar o dia a dia mais alegre? Pensando nisso, o abrigo Vira Lata Vira Luxo achou um jeitinho de driblar as proibições por causa da pandemia e fará uma feira de adoção virtual (ou au-line, como preferir) no sábado, dia 9 de maio.
O evento acontecerá na parte da tarde, entre 13h e 15h. Ao todo, dez cachorros serão apresentados para as futuras potenciais famílias, entre eles filhotes e animais de pequeno porte. A apresentação de cada um deles será feita ao vivo; e quem quiser poderá manifestar o interesse por meio de um bate-papo.

Amigos de quatro patas para adoção

Depois desse primeiro desejo, uma equipe do abrigo fará uma entrevista com o possível dono ou dona por meio de um aplicativo de mensagens. Diante da aprovação, bastará agendar uma visita ao abrigo, que fica no município de Serra, para conhecer o amigo de quatro patas e finalizar o processo de adoção.
Percebemos que, desde o início da quarentena, houve uma procura maior por adoções. Acreditamos que esta será uma boa oportunidade para quem está em busca de um novo integrante para a família e que conta com tempo livre para ajudar no processo de adaptação do cãozinho, afirmou Teresa Lopes, coordenadora de adoções do abrigo.

COMO PARTICIPAR

Quem estiver em busca dessa nova companhia peluda e quiser participar da feirinha de adoção on-line precisa entrar em contato com o pessoal do abrigo pelo telefone (27) 9 9726-5505. No dia do evento, um link será enviado para os interessados. Por meio dele será possível acessar a plataforma de vídeo.

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