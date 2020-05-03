Quer adotar um cachorro? Abrigo realiza feira virtual no ES

Com tanto tempo passado em casa, quem não gostaria de ter um cãopanheiro para tornar o dia a dia mais alegre? Pensando nisso, o abrigo Vira Lata Vira Luxo achou um jeitinho de driblar as proibições por causa da pandemia e fará uma feira de adoção virtual (ou au-line, como preferir) no sábado, dia 9 de maio.
O evento acontecerá na parte da tarde, entre 13h e 15h. Ao todo, dez cachorros serão apresentados para as futuras potenciais famílias, entre eles filhotes e animais de pequeno porte. A apresentação de cada um deles será feita ao vivo; e quem quiser poderá manifestar o interesse por meio de um bate-papo.
Amigos de quatro patas para adoção
Depois desse primeiro desejo, uma equipe do abrigo fará uma entrevista com o possível dono ou dona por meio de um aplicativo de mensagens. Diante da aprovação, bastará agendar uma visita ao abrigo, que fica no município de Serra, para conhecer o amigo de quatro patas e finalizar o processo de adoção.
Percebemos que, desde o início da quarentena, houve uma procura maior por adoções. Acreditamos que esta será uma boa oportunidade para quem está em busca de um novo integrante para a família e que conta com tempo livre para ajudar no processo de adaptação do cãozinho, afirmou Teresa Lopes, coordenadora de adoções do abrigo.
COMO PARTICIPAR
Quem estiver em busca dessa nova companhia peluda e quiser participar da feirinha de adoção on-line precisa entrar em contato com o pessoal do abrigo pelo telefone (27) 9 9726-5505. No dia do evento, um link será enviado para os interessados. Por meio dele será possível acessar a plataforma de vídeo.