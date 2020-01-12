Mel e Thor foram os nomes preferidos para cachorros no Brasil em 2019

Os nomes para cachorro preferidos dos brasileiros em 2019 foram Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Os dados são do 'PetCenso' da DogHero, empresa de serviços para pets, e que conectou informações através do site e app com tutores de animais de estimação e passeadores.
Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de filmes e celebridades para batizar o animalzinho.
Entre as cachorras, Mel ficou em primeiro lugar, seguida de Nina e Luna. Julie, que estava no top 10 em 2018, perdeu espaço para o nome de Cacau no ano passado.
Para os machos, o principal nome adotado é Thor, seguido por Luke e Bob. Já o nome Theo ocupou a quarta posição, no lugar de Fred, que agora está em quinto lugar no ranking.
Já os "pais" e "mães" de gatos têm preferência pelos nomes de Nina, Mia, Tom e Simba.
O levantamento tem como base mais de 1,2 milhão de cães e gatos registrados na empresa. Neste ano, o PetCenso também fez um levantamento em relação às raças preferidas de cães e gatos pelos brasileiros. Confira as listas completas.
OS DEZ NOMES PREFERIDOS DE CACHORRO
Fêmeas
- Mel
- Nina
- Luna
- Meg/Mag
- Lola
- Amora
- Bellinha
- Bela
- Maia
- Cacau
Machos
- Thor
- Luke
- Bob
- Theo
- Fred
- Billy
- Marley
- Max
- Zeus
- Nick
RAÇAS
O PetCenso também analisou as principais raças dos cachorros do brasileiro. Pelo quarto ano consecutivo, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) segue como o queridinho dos brasileiros, representando 29,4%, seguido pelas raças Shih-tzu (9,8%) e Yorkshire Terrier (6,1%).
O Maltês (2,66%) perdeu espaço para o Labrador, enquanto o Pug (2,44%) cedeu espaço para o Pinscher (2,65%) em relação ao levantamento do ano anterior.
As principais raças de cachorros dos brasileiros:
- Vira-lata
- Shih Tzu
- Yorkshire
- Poodle
- Lhasa Apso
- Buldogue Francês
- Golden Retriever
- Labrador
- Maltês
- Pinscher
GATOS
Pela primeira vez na história, o PetCenso da DogHero passou a contar neste ano com dados sobre os gatos. Com base em 37.084 felinos cadastrados na plataforma, 51,9% são machos e 48,1% são fêmeas.
Os nomes preferidos têm certa semelhança com os nomes de cachorros, como o caso do nome Nina, que lidera o ranking dos felinos fêmeas. Em seguida, entram Mia (2ª), Luna (3ª) e Mel (4ª).
Para os machos, o queridinho é o nome Tom, seguido por Simba, Fred e Mingau.
OS DEZ NOMES DE GATO PREFERIDOS
Fêmeas
- Nina
- Mia
- Luna
- Mel
- Lola
- Mimi
- Amora
- Mag
- Lua
- Frida
Machos
- Tom
- Simba
- Fred
- Mingau
- Gato
- Theo
- Chico
- Frajola
- Thor
- Pipoca
RAÇAS DE GATOS
Entre as raças preferidas pelos brasileiros, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) aparece com 55,92%, seguido pelo Siamês (1.07%), Pelo Curto Europeu (0,34%) e Pelo Curto Americano (0,31%).
- Vira-lata
- Siamês
- Pelo Curto Europeu
- Pelo Curto Americano
- Azul Russo
- Angorá Turco
- Himalaio
- Bombaim
- Persa
- Pelo Curto Brasileiro