Mel e Thor foram os nomes preferidos para cachorros no Brasil em 2019

PetCenso divulgou dados sobre nomes e raças de cachorros e gatos Crédito: Pixabay

Os nomes para cachorro preferidos dos brasileiros em 2019 foram Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Os dados são do 'PetCenso' da DogHero, empresa de serviços para pets, e que conectou informações através do site e app com tutores de animais de estimação e passeadores.

Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de filmes e celebridades para batizar o animalzinho.

Entre as cachorras, Mel ficou em primeiro lugar, seguida de Nina e Luna. Julie, que estava no top 10 em 2018, perdeu espaço para o nome de Cacau no ano passado.

Para os machos, o principal nome adotado é Thor, seguido por Luke e Bob. Já o nome Theo ocupou a quarta posição, no lugar de Fred, que agora está em quinto lugar no ranking.

Já os "pais" e "mães" de gatos têm preferência pelos nomes de Nina, Mia, Tom e Simba.

O levantamento tem como base mais de 1,2 milhão de cães e gatos registrados na empresa. Neste ano, o PetCenso também fez um levantamento em relação às raças preferidas de cães e gatos pelos brasileiros. Confira as listas completas.

OS DEZ NOMES PREFERIDOS DE CACHORRO

Fêmeas

Mel Nina Luna

Meg/Mag

Lola

Amora

Bellinha

Bela

Maia

Cacau



Machos

Thor Luke Bob

Theo

Fred

Billy

Marley

Max

Zeus

Nick



RAÇAS

O PetCenso também analisou as principais raças dos cachorros do brasileiro. Pelo quarto ano consecutivo, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) segue como o queridinho dos brasileiros, representando 29,4%, seguido pelas raças Shih-tzu (9,8%) e Yorkshire Terrier (6,1%).

O Maltês (2,66%) perdeu espaço para o Labrador, enquanto o Pug (2,44%) cedeu espaço para o Pinscher (2,65%) em relação ao levantamento do ano anterior.

As principais raças de cachorros dos brasileiros:

Vira-lata Shih Tzu

Yorkshire

Poodle

Lhasa Apso

Buldogue Francês

Golden Retriever

Labrador

Maltês

Pinscher



GATOS

Pela primeira vez na história, o PetCenso da DogHero passou a contar neste ano com dados sobre os gatos. Com base em 37.084 felinos cadastrados na plataforma, 51,9% são machos e 48,1% são fêmeas.

Os nomes preferidos têm certa semelhança com os nomes de cachorros, como o caso do nome Nina, que lidera o ranking dos felinos fêmeas. Em seguida, entram Mia (2ª), Luna (3ª) e Mel (4ª).

Para os machos, o queridinho é o nome Tom, seguido por Simba, Fred e Mingau.

OS DEZ NOMES DE GATO PREFERIDOS

Fêmeas

Nina Mia

Luna

Mel

Lola

Mimi

Amora

Mag

Lua

Frida



Machos

Tom Simba

Fred

Mingau

Gato

Theo

Chico

Frajola

Thor

Pipoca



RAÇAS DE GATOS

Entre as raças preferidas pelos brasileiros, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) aparece com 55,92%, seguido pelo Siamês (1.07%), Pelo Curto Europeu (0,34%) e Pelo Curto Americano (0,31%).