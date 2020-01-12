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Pets

Mel e Thor foram os nomes preferidos para cachorros no Brasil em 2019

Empresa também divulgou dados sobre os nomes mais escolhidos para gatos: Nina e Tom foram os mais populares no país

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 19:28
PetCenso divulgou dados sobre nomes e raças de cachorros e gatos Crédito: Pixabay
Os nomes para cachorro preferidos dos brasileiros em 2019 foram Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Os dados são do 'PetCenso' da DogHero, empresa de serviços para pets, e que conectou informações através do site e app com tutores de animais de estimação e passeadores.
Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de filmes e celebridades para batizar o animalzinho.
Entre as cachorras, Mel ficou em primeiro lugar, seguida de Nina e Luna. Julie, que estava no top 10 em 2018, perdeu espaço para o nome de Cacau no ano passado.
Para os machos, o principal nome adotado é Thor, seguido por Luke e Bob. Já o nome Theo ocupou a quarta posição, no lugar de Fred, que agora está em quinto lugar no ranking.
Já os "pais" e "mães" de gatos têm preferência pelos nomes de Nina, Mia, Tom e Simba.
O levantamento tem como base mais de 1,2 milhão de cães e gatos registrados na empresa. Neste ano, o PetCenso também fez um levantamento em relação às raças preferidas de cães e gatos pelos brasileiros. Confira as listas completas.

OS DEZ NOMES PREFERIDOS DE CACHORRO

Fêmeas
  1. Mel
  2. Nina
  3. Luna
  4. Meg/Mag
  5. Lola
  6. Amora
  7. Bellinha
  8. Bela
  9. Maia
  10. Cacau
Machos
  1. Thor
  2. Luke
  3. Bob
  4. Theo
  5. Fred
  6. Billy
  7. Marley
  8. Max
  9. Zeus
  10. Nick

RAÇAS  

O PetCenso também analisou as principais raças dos cachorros do brasileiro. Pelo quarto ano consecutivo, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) segue como o queridinho dos brasileiros, representando 29,4%, seguido pelas raças Shih-tzu (9,8%) e Yorkshire Terrier (6,1%).
O Maltês (2,66%) perdeu espaço para o Labrador, enquanto o Pug (2,44%) cedeu espaço para o Pinscher (2,65%) em relação ao levantamento do ano anterior.
As principais raças de cachorros dos brasileiros:
  1.  Vira-lata
  2. Shih Tzu
  3. Yorkshire
  4. Poodle
  5. Lhasa Apso
  6. Buldogue Francês
  7. Golden Retriever
  8. Labrador
  9. Maltês
  10. Pinscher

GATOS

Pela primeira vez na história, o PetCenso da DogHero passou a contar neste ano com dados sobre os gatos. Com base em 37.084 felinos cadastrados na plataforma, 51,9% são machos e 48,1% são fêmeas.
Os nomes preferidos têm certa semelhança com os nomes de cachorros, como o caso do nome Nina, que lidera o ranking dos felinos fêmeas. Em seguida, entram Mia (2ª), Luna (3ª) e Mel (4ª).
Para os machos, o queridinho é o nome Tom, seguido por Simba, Fred e Mingau.

OS DEZ NOMES DE GATO PREFERIDOS

Fêmeas
  1.  Nina
  2. Mia
  3. Luna
  4. Mel
  5. Lola
  6. Mimi
  7. Amora
  8. Mag
  9. Lua
  10. Frida
Machos
  1.  Tom
  2. Simba
  3. Fred
  4. Mingau
  5. Gato
  6. Theo
  7. Chico
  8. Frajola
  9. Thor
  10. Pipoca

RAÇAS DE GATOS

Entre as raças preferidas pelos brasileiros, o vira-lata (SRD - Sem Raça Definida) aparece com 55,92%, seguido pelo Siamês (1.07%), Pelo Curto Europeu (0,34%) e Pelo Curto Americano (0,31%).
  1.  Vira-lata
  2. Siamês
  3. Pelo Curto Europeu
  4. Pelo Curto Americano
  5. Azul Russo
  6. Angorá Turco
  7. Himalaio
  8. Bombaim
  9. Persa
  10. Pelo Curto Brasileiro

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