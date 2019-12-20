Abandonados, cachorros ganham ensaio de Natal para estimular a adoção

Data: 17/12/2019 - ES - Vitória - Esse cãozinho aguarda por adoção na Ong Patinhas Carentes - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

Na corrida pelo presente de Natal , os animais de estimação sempre aparecem como uma das opções. Uma escolha pode ser a adoção de gatos e cachorros, uma vez que existem inúmeros em abrigos e ruas. Somente no Grupo Patinhas Carentes são 85 animais abandonados prontos para receberem uma família.

A GAZETA, em parceria com o Grupo Patinhas Carentes e a Petland de Jardim Camburi, em Vitória, realizou um ensaio fotográfico com seis cachorros abandonados para estimular a adoção, mas é preciso considerar que ter um pet significa assumir um compromisso de longa data e dedicação.

Cachorros abandonados

A voluntária do Patinhas Carentes, Helena Fabris Medeiros, disse que, em média, são três animais adotados por mês. No entanto, o número é pequeno tendo em vista a quantidade que são resgatados. A instituição sobrevive através de doações e com a ajuda de voluntários que vão em feiras, realizam limpeza e cuidam dos bichos.

No final do ano aumenta a quantidade de abandono, estamos sempre precisando doar os animais. Resgatamos, cuidamos e deixamos eles prontos para adoção, mas temos dificuldade em encontrar um lar para eles, explicou.

A veterinária Fernanda de Toledo Vieira explica que antes de adotar ou comprar um animal de estimação é preciso considerar diversos fatores: o pet tem uma expectativa de vida de 12 a 15 anos e requer cuidados de higiene, saúde, alimentação e também necessita de atenção. A veterinária, entretanto, diz que são muitos os benefícios para quem adota um animal.

Existem vários estudos que mostram os benefícios na saúde física e mental das pessoas, como controle da pressão arterial, ajuda até em casos de depressão. Eles ainda são usados como coadjuvantes em terapias de crianças com necessidades específicas, ensinam os pequenos a terem responsabilidades e até a lidar com o luto, uma vez que essa pode ser a primeira perda deles, pontuou.

Ela acrescentou que adotar é fazer um ato de amor e que isso é bom tanto para a pessoa quanto para o animal, são inúmeros os cães que vivem em abrigos e nas ruas. Ela ressaltou que existem situações que é melhor adotar, em outras a compra pode ser a melhor opção. Tudo depende das particularidades de cada família e do motivo pelo qual levou a pessoa a querer a companhia de um pet.

PADRINHO

A pessoa que quiser ajudar e não pode adotar um animal abandonado pode escolher um cachorro ou gato para se tornar padrinho. A pessoa não precisar ter contato pessoal com o animal, apenas fazer doações mensais em dinheiro. Atualmente, o grupo possui cerca de 20 padrinhos.

Helena acrescenta que animais velhinhos ou com alguma dificuldade de locomoção e também aqueles que não possuem o perfil estético mais procurado acabam virando moradores permanentes do abrigo e precisam de cuidados. Dentre as suas maiores necessidades estão: medicamentos de manutenção, rações terapêuticas, consultas veterinárias frequentes, exames especializados, fraldas descartáveis, tapetes higiênicos.

Com uma doação mensal as pessoas podem ajudar a cuidar desses animais, as doações podem ser de R$10, R$20, R$30. Alguns cachorros possuem mais de um padrinho porque necessitam de cuidados específicos, disse.

COMO ADOTAR O PET

O interessado pela adoção entra em contato pelo e-mail [email protected] . Em seguida, passa por uma triagem pré-adoção com o preenchimento de um formulário online. Através dele o Grupo conhece o perfil do adotante e a rotina da família para saber se há condições de manter o animal. Paralelo a isso, são tiradas dúvidas das famílias em relação à adoção. Depois que tudo estiver esclarecido, a visita ao abrigo, que fica em Santa Luíza, em Vitória, é marcada e o animal pode ser adotado.

COMO SE TORNAR UM PADRINHO

Pelo site patinhascarentes.org é possível conhecer todos os animais do abrigo. Assim que escolher qual o bichinho vai apadrinhar, é só mandar um e-mail para [email protected] . O pagamento pode ser feito com depósitos pré-programados na conta da instituição, pelo PicPay ou através do cartão de crédito.

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