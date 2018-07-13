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É o bicho

Comprar ou adotar? Eis a questão

A colunista Rachel Martins dá dicas de tudo sobre o universo pet

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 18:51
o Diário de chloé está de volta Crédito: Divulgação
 
Diário de chloé
Comprar ou adotar?
Meu querido diário... Você está pensando, já faz um tempo, em ter um pet. E, agora, está pronto para receber uma bolinha de pelo como eu em sua casa. E isso, claro, inclui meus aumigos também. Daí vem a dúvida, comprar ou adotar? São dois caminhos completamente diferentes. No primeiro caso, é necessário tomar alguns cuidados: o principal é que bons criadores façam questão que você conheça o local de criação e especificamente os pais do filhote (pessoalmente). E, acredite, isso é muito importante, pois, às vezes, o filhotinho todo bonitinho que você compra pela internet vem de criadores de fundo de quintal, e o cenário é tão cruel, que fica difícil até descrever. Já no caso de uma adoção, a vantagem é que você estará ajudando a tirar um gatinho ou um cachorro abandonado das ruas e, de quebra, combatendo a superpopulação. Mas uma coisa é certa: o vira-lata vai lhe trazer tanta felicidade quanto o de raça. Eu, por exemplo, fui encontrada, ainda filhotinha, dormindo embaixo de um carro, em cima do pneu. Dei sorte que alguém me achou e hoje, graças a São Francisco de Assis, estou aqui com as minhas mamis, num lar cheio de amor. Lambeijos
#eobichoag
A Nabila usou nossa hashtag para enviar esta fofura de foto: Um doguinho modelo desses... Junto com Alice Felícia!!! Fotogênicos que só! Obrigada e parabéns @flaviadias_fotografia!! Arrasou!A Nabila usou nossa hashtag para enviar esta fofura de foto: Um doguinho modelo desses... Junto com Alice Felícia!!! Fotogênicos que só! Obrigada e parabéns @flaviadias_fotografia!! Arrasou!
Logo após o jogo do Brasil contra a Bélgica, Giovanna Lancelotti, a Rochelle de Segundo Sol, postou esta foto com sua cachorrinha Lola: Eu e Lola chateadas #vem2022 #linguinha #lolita.
Que tal levar este gatinho pra casa? Crédito: Divulgação
 
Me adota, vai!
Oi, gente, eu sou o Dom, um menino castrado, vacinado e vermifugado. Tenho nove meses e estou precisando muito de um dono para me dar amor e, claro, receber. Fala sério, eu sou muito gato, né?
Quer me levar pra sua casa? Entre em contato pelo e-mail: [email protected].

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