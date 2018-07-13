Comprar ou adotar? Eis a questão

Meu querido diário... Você está pensando, já faz um tempo, em ter um pet. E, agora, está pronto para receber uma bolinha de pelo como eu em sua casa. E isso, claro, inclui meus aumigos também. Daí vem a dúvida, comprar ou adotar? São dois caminhos completamente diferentes. No primeiro caso, é necessário tomar alguns cuidados: o principal é que bons criadores façam questão que você conheça o local de criação e especificamente os pais do filhote (pessoalmente). E, acredite, isso é muito importante, pois, às vezes, o filhotinho todo bonitinho que você compra pela internet vem de criadores de fundo de quintal, e o cenário é tão cruel, que fica difícil até descrever. Já no caso de uma adoção, a vantagem é que você estará ajudando a tirar um gatinho ou um cachorro abandonado das ruas e, de quebra, combatendo a superpopulação. Mas uma coisa é certa: o vira-lata vai lhe trazer tanta felicidade quanto o de raça. Eu, por exemplo, fui encontrada, ainda filhotinha, dormindo embaixo de um carro, em cima do pneu. Dei sorte que alguém me achou e hoje, graças a São Francisco de Assis, estou aqui com as minhas mamis, num lar cheio de amor. Lambeijos