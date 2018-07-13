Comprar ou adotar? Eis a questão

Diário de chloé
Comprar ou adotar?
Meu querido diário... Você está pensando, já faz um tempo, em ter um pet. E, agora, está pronto para receber uma bolinha de pelo como eu em sua casa. E isso, claro, inclui meus aumigos também. Daí vem a dúvida, comprar ou adotar? São dois caminhos completamente diferentes. No primeiro caso, é necessário tomar alguns cuidados: o principal é que bons criadores façam questão que você conheça o local de criação e especificamente os pais do filhote (pessoalmente). E, acredite, isso é muito importante, pois, às vezes, o filhotinho todo bonitinho que você compra pela internet vem de criadores de fundo de quintal, e o cenário é tão cruel, que fica difícil até descrever. Já no caso de uma adoção, a vantagem é que você estará ajudando a tirar um gatinho ou um cachorro abandonado das ruas e, de quebra, combatendo a superpopulação. Mas uma coisa é certa: o vira-lata vai lhe trazer tanta felicidade quanto o de raça. Eu, por exemplo, fui encontrada, ainda filhotinha, dormindo embaixo de um carro, em cima do pneu. Dei sorte que alguém me achou e hoje, graças a São Francisco de Assis, estou aqui com as minhas mamis, num lar cheio de amor. Lambeijos
#eobichoag
A Nabila usou nossa hashtag para enviar esta fofura de foto: Um doguinho modelo desses... Junto com Alice Felícia!!! Fotogênicos que só! Obrigada e parabéns @flaviadias_fotografia!! Arrasou!A Nabila usou nossa hashtag para enviar esta fofura de foto: Um doguinho modelo desses... Junto com Alice Felícia!!! Fotogênicos que só! Obrigada e parabéns @flaviadias_fotografia!! Arrasou!
Logo após o jogo do Brasil contra a Bélgica, Giovanna Lancelotti, a Rochelle de Segundo Sol, postou esta foto com sua cachorrinha Lola: Eu e Lola chateadas #vem2022 #linguinha #lolita.
Me adota, vai!
Oi, gente, eu sou o Dom, um menino castrado, vacinado e vermifugado. Tenho nove meses e estou precisando muito de um dono para me dar amor e, claro, receber. Fala sério, eu sou muito gato, né?
Quer me levar pra sua casa? Entre em contato pelo e-mail: [email protected].