Ventania arranca telhado de quadra em Itapemirim; veja vídeo
Uma ventania na tarde de domingo (1º) arrancou o telhado da quadra poliesportiva da comunidade de Palmital, no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a força do vento foi suficiente para deslocar e arrancar parte da estrutura para um barranco atrás da unidade.
De acordo com informações da prefeitura, o incidente causou apenas prejuízos materiais e ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal disse que não chegou a ser acionada pelos moradores no momento da ventania, mas as equipes tomaram ciência do ocorrido logo em seguida.
A prefeitura destacou ainda que a equipe de Obras já iniciou os trabalhos de remoção das ferragens e das telhas e está adotando todas as medidas necessárias para a resolução do problema e restabelecimento da estrutura.