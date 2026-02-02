Ventania arranca telhado de quadra em Itapemirim; veja vídeo

Uma ventania na tarde de domingo (1º) arrancou o telhado da quadra poliesportiva da comunidade de Palmital, no interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a força do vento foi suficiente para deslocar e arrancar parte da estrutura para um barranco atrás da unidade.

De acordo com informações da prefeitura, o incidente causou apenas prejuízos materiais e ninguém se feriu. A Defesa Civil Municipal disse que não chegou a ser acionada pelos moradores no momento da ventania, mas as equipes tomaram ciência do ocorrido logo em seguida.