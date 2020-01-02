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Maus tratos

Cães e gatos são resgatados de canil abandonado em Vila Velha

Os animais viviam há 9 meses em situação de abandono, sem higiene e banho de sol, sem assistência médica ou veterinária, com alimentação precária. Alguns doentes e com comportamentos anormais.

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:38
Animais resgatados de canil particular de Vila Velha , onde estavam sofrendo maus tratos Crédito: Divulgação
Um total de 18 cães e 18 gatos foram resgatados de um canil particular que estava abandonado em Vila Velha na tarde desta quinta-feira (02). Os animais estavam vivendo em situação de abandono, com alimentação precária, há pelo menos nove meses, desde que a proprietária do local foi presa na Bahia.
O resgate foi realizado pela Superintendência do  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Vila Velha e da Polícia Ambiental. A ação de fiscalização constatou os maus tratos. As equipes que estiveram no local fizeram o resgate.
De acordo com o superintendente do Ibama, Diego Libardi, os animais estavam em situação de abandono, mantidos em locais sem higiene e banho de sol, sem assistência médica ou veterinária, com alimentação precária, alguns doentes e com comportamentos anormais.
"Apesar dos esforços do cuidador voluntário e da comunidade, os animais estavam em situação precária, principalmente os de pelo longo. Além de comer e beber,  eles precisam de cuidados extras, de se exercitarem e nada disso estava sendo feito.  Eles estavam muito debilitados", relatou Libardi.
O fato decorre da prisão da proprietária do canil estar em prisão há cerca de 9 meses, por outro motivo não relacionado aos animais. Neste período os animais estavam sendo precariamente mantidos por um voluntário e com e doações da comunidade.  Diante da situação, o próprio voluntário fez a denúncia ao Juizado  da 2ª Vara Federal de Vitória, que  acionou o Ibama. O canil comercial estava localizado em Itaparica, Vila Velha.
Durante a ação foi lavrado um auto de infração contra a proprietária, que também será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF) para apuração dos crimes correlatos. Os animais foram entregues para a Prefeitura de Vila Velha, que se encarregará da assistência veterinária para reabilitação e posterior processo de doação, segundo informou o Ibama.

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