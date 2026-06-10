Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/06/2026

A energia estará propícia para os nativos que desejam avançar, mas sem perder a capacidade de refletir antes de agir Crédito: Imagem: Marya Chudakova | Shutterstock

A quarta-feira favorecerá aprendizados e decisões importantes. Muitas cartas do tarot apontam para movimento, crescimento e novas oportunidades, enquanto outras lembram da importância da paciência e do equilíbrio para alcançar resultados duradouros. A energia estará propícia para quem deseja avançar, mas sem perder a capacidade de refletir antes de agir.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

O dia do ariano será marcado por curiosidade, descobertas e muita atividade mental Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia será marcado por curiosidade, descobertas e muita atividade mental. No amor, conversas importantes poderão trazer esclarecimentos e ajudar você a compreender melhor os sentimentos envolvidos em uma situação. Na carreira, sua atenção aos detalhes e vontade de aprender poderão abrir portas interessantes. A saúde pedirá cuidado com o excesso de preocupações e pensamentos acelerados. Entre amigos, novidades e trocas de informações prometem movimentar a sua quarta-feira.

Touro — Ás de Espadas

Clareza, verdade e novos entendimentos poderão surgir no caminho do taurino Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” indica clareza, verdade e novos entendimentos surgindo em seu caminho. No amor, uma conversa sincera poderá resolver dúvidas e fortalecer a confiança na relação. Na carreira, sua capacidade de enxergar soluções objetivas ajudará a superar desafios e tomar decisões importantes. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da realidade. Entre amigos, diálogos francos serão essenciais para evitar mal-entendidos.

Gêmeos — 3 de Ouros

Para o geminiano, trabalho em equipe, reconhecimento e construção de projetos sólidos poderão ser favorecidos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “3 de Ouros” favorece o trabalho em equipe, o reconhecimento e a construção de projetos sólidos. No amor, a colaboração e o diálogo serão fundamentais para fortalecer os vínculos. Na carreira, seu esforço tenderá a ser valorizado por pessoas que reconhecerão seu talento e dedicação. A saúde melhorará quando você compartilhar responsabilidades em vez de tentar resolver tudo sozinho(a). Entre amigos, boas parcerias e trocas enriquecedoras estarão em destaque.

Câncer — Cavaleiro de Paus

O canceriano poderá sentir entusiasmo e vontade de viver novas experiências Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia promete movimento, entusiasmo e vontade de viver novas experiências. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade, trazendo mais iniciativa e espontaneidade para os relacionamentos. Na carreira, surgirão oportunidades se estiver disposto(a) a agir rapidamente e confiar no próprio potencial. A saúde melhorará quando você encontrar maneiras positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, convites e aventuras inesperadas prometem animar a rotina.

Leão — Ás de Paus

A renovação e o entusiasmo marcarão o dia do leonino Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Ás de Paus” mostra que uma energia de renovação e entusiasmo marcará este dia. No amor, novos sentimentos poderão surgir, ou uma relação existente poderá ganhar mais paixão e vitalidade. Na carreira, projetos, ideias e oportunidades tenderão a despertar sua motivação e criatividade. A saúde se fortalecerá quando você se conectar com atividades que tragam prazer e inspiração. Entre amigos, sua animação estará contagiante e poderá atrair novas conexões.

Virgem — A Temperança

O virginiano precisará de equilíbrio, moderação e confiança no tempo das coisas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, moderação e confiança no tempo das coisas. No amor, o diálogo e a compreensão ajudarão a fortalecer laços e resolver questões delicadas. Na carreira, a paciência será sua maior aliada para alcançar resultados consistentes sem desgaste desnecessário. Sua saúde melhorará quando você evitar excessos e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos, haverá espaço para conversas tranquilas e apoio mútuo.

Libra — 8 de Ouros

O dia favorecerá a dedicação, o aperfeiçoamento e o foco do libriano nos objetivos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá dedicação, aperfeiçoamento e foco nos objetivos. No amor, pequenas atitudes e demonstrações de cuidado terão mais impacto do que grandes promessas. Na carreira, seu comprometimento poderá render reconhecimento e abrir oportunidades futuras. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e produtiva, sem esquecer do descanso. Entre amigos, pessoas que compartilham interesses semelhantes poderão se aproximar ainda mais.

Escorpião — Pajem de Paus

O escorpiano sentirá entusiasmo, criatividade e desejo de explorar novos caminhos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, criatividade e desejo de explorar novos caminhos. No amor, novidades poderão surgir e despertar seu interesse de forma inesperada. Na carreira, ideias inovadoras e projetos diferentes tenderão a chamar sua atenção. A saúde emocional melhorará quando você se permitir experimentar algo novo e sair da rotina. Entre amigos, o clima será leve, divertido e repleto de boas surpresas.

Sagitário — Cavaleiro de Espadas

O dia será dinâmico e exigirá do sagitariano rapidez de raciocínio Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia será dinâmico e exigirá rapidez de raciocínio. No amor, conversas importantes poderão trazer definições e esclarecimentos necessários. Na carreira, sua iniciativa será um diferencial, mas será fundamental evitar impulsividade nas decisões. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao excesso de atividades acumuladas. Entre amigos, debates e trocas de opiniões poderão trazer aprendizados valiosos.

Capricórnio — Cavaleiro de Ouros

O capricorniano terá uma da de disciplina, responsabilidade e construção de resultados duradouros Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” destaca disciplina, responsabilidade e construção de resultados duradouros. No amor, atitudes constantes e sinceras fortalecerão a confiança nas relações. Na carreira, seu esforço contínuo tenderá a produzir avanços importantes, mesmo que de forma gradual. A saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar cobranças excessivas. Entre amigos, relações estáveis e confiáveis serão uma fonte de segurança.

Aquário — 2 de Espadas

Para o aquariano, o dia exigirá enfrentamento dos fatos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “2 de Espadas” indica que o dia poderá trazer dúvidas ou decisões adiadas há algum tempo. No amor, será necessário encarar uma situação com mais honestidade para encontrar o melhor caminho. Na carreira, evitar escolhas importantes poderá gerar atrasos ou insegurança. Sua saúde emocional melhorará quando você enfrentar os fatos sem tentar ignorá-los. Entre amigos, uma conversa sincera poderá ajudar a enxergar uma questão sob outra perspectiva.

Peixes — 6 de Ouros

A energia do dia favorecerá generosidade, equilíbrio e reciprocidade ao pisciano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock