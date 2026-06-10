Fim da escala 6x1: 12 mil trabalhadores no ES podem deixar de bater ponto; entenda

Aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de folga) também cria uma nova categoria de trabalhador: os que deixam de ter controle de jornada.





No geral, a proposta aprovada na Câmara prevê a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação do texto. Mas o mesmo texto determina que as regras de duração e controle da jornada não valerão para trabalhadores do setor privado com ensino superior que recebam acima de dois tetos e meio de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje equivalente a R$ 21.188,87.





“Ao empregado portador de diploma de nível superior e que perceba remuneração mensal igual ou superior a duas vezes e meia o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social não se aplicam as regras relativas à duração do trabalho e ao controle da jornada, salvo por liberalidade do empregador ou se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho”, diz o texto aprovado pelos deputados.





Dessa forma, com a aprovação da proposta, mais de 12 mil profissionais não vão mais bater ponto no Espírito Santo. Em todo o Brasil, a proposta deve atingir 434,3 mil profissionais.





De acordo com informações do superintendente regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias, até o final de 2025, 3.236 profissionais da iniciativa privada ganhavam mais que duas vezes e meia o teto do INSS.





Outros 9.127 trabalhadores do setor público também tinham salários a partir de R$ 21.188,87. Mas, entre os que trabalham em órgãos públicos, há tanto os regidos pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto os estatutários, com regimes próprios. Essas novas regras, se aprovadas, passam a incidir também sobre os empregados do setor público que são celetistas.