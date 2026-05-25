Fim da escala 6X1: 40h, transição de 14 meses, sem redução salarial; principais pontos

BRASÍLIA - O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) divulgou nesta segunda-feira (25) seu relatório para as duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que acabam com a escala 6X1. O texto estabelece, por exemplo, carga semanal máxima de 40 horas, em uma transição que durará 14 meses e vedação de redução salarial. O relatório foi lido nesta segunda em comissão especial na Câmara. A expectativa é que seja votado no colegiado e no plenário ainda nesta semana.

O texto conta com o aval do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é um meio termo entre as regras atuais e o conteúdo original das duas PECs que tramitam na Câmara , de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP).

O projeto contém nove artigos. Prates reafirmou que regras específicas serão tratadas em leis específicas. Após passar pela Câmara, precisará ser aprovado pelo Senado

Veja os principais pontos do relatório de Leo Prates às PECs do fim da jornada 6x1.