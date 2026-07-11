Motorista perde controle de carro e cai em valão em Vila Velha

Um motorista de 68 anos perdeu o controle do carro e caiu com o veículo em um valão no bairro Aribiri, em Vila Velha. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (11).





De acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada por um motoboy para atender à ocorrência. No local, os agentes encontraram um Fiat Argo preto dentro do valão. O motorista já havia sido retirado do veículo por populares.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o condutor recusou atendimento médico. Segundo a Guarda, ele afirmou que estava bem e não apresentava ferimentos.





A Polícia Militar também foi acionada para atender o caso. No entanto, o motorista decidiu não aguardar a chegada da equipe do Batalhão de Trânsito para o registro do boletim de ocorrência e deixou o local.