Polícia investiga morte de Jayden Adams, jogador que disputou a Copa pela África do Sul

Jayden Adams, meio-campista da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu aos 25 anos Crédito: Getty Images

Adams jogou em todas as três partidas da África do Sul na fase de grupos do torneio, onde a equipe chegou às oitavas de final antes de ser eliminada pelo Canadá — uma das nações anfitriãs — na fase de 16 avos de final.

"Com profunda comoção e grande pesar, recebi a notícia do falecimento de Jayden Adams", declarou Gayton McKenzie, ministro do Esporte, das Artes e da Cultura da África do Sul.

"O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação se une ao luto de sua família, de seus companheiros de equipe e dos milhões de torcedores que o viram crescer, passando de uma promessa (...) a se tornar jogador da seleção principal dos Bafana Bafana."

Investigação policial

A polícia sul-africana informou que abriu uma investigação após o corpo de um homem de 25 anos ser encontrado em uma residência em Schotschekloof, bairro localizado no centro da Cidade do Cabo, na manhã de sábado (11/7).

McKenzie acrescentou: "A causa da morte de Jayden ainda não foi confirmada. Faço um apelo à imprensa e ao público para que ajam com prudência e compaixão, abstendo-se de especulações, para que sua família e o Mamelodi Sundowns tenham o espaço e a privacidade de que precisam neste momento tão difícil."

"Qualquer informação oficial será divulgada, no momento oportuno, pelas partes responsáveis."

Adams, durante partida contra a República Tcheca Crédito: Getty Images

Adams foi titular no empate em 1 a 1 contra a República Tcheca, pelo Grupo A, apesar de ter recebido a notícia do falecimento de sua avó poucas horas antes do início da partida.

O Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul declarou estar "chocado com a morte prematura" de Adams, que estreou pela seleção sul-africana em 2022.

"Jayden representou recentemente a África do Sul na Copa do Mundo de 2026, carregando com orgulho, coragem e distinção as esperanças da nação", disse a entidade.

"Sua morte representa uma perda imensurável para sua família, seus companheiros de equipe, seus clubes, a comunidade do futebol e todo o país. O futebol sul-africano perdeu um jogador de enorme talento, um dedicado representante deste esporte e um jovem que ainda tinha muito a oferecer."

Adams iniciou sua carreira no Stellenbosch FC antes de se transferir para o Mamelodi Sundowns, em janeiro de 2025. No clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.