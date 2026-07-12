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Copa do Mundo

Bellingham decide, e Inglaterra elimina Noruega e avança às semifinais da Copa

Meia marcou os dois gols da classificação

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 21:04

Publicado em 

11 jul 2026 às 21:04
Jude Bellingham, Inglaterra
Reusters/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sonho de o futebol voltar para casa continua. Com brilho de Jude Bellingham, que marcou os dois gols no 2 a 1, a Inglaterra eliminou a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11) e voltou às semifinais de um Mundial após oito anos.



A classificação recompensa o trabalho do técnico alemão Thomas Tuchel, cuja convocação para o torneio foi alvo de críticas, e mantém viva a busca pelo segundo título mundial, 60 anos após a conquista do primeiro. Os ingleses aguardam o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça, que se enfrentam neste sábado, às 22h.


O jogo começou com a Inglaterra dominando a posse de bola no estádio Hard Rock, em Miami. A Noruega se defendia com duas linhas de cinco, deixando apenas Haaland mais avançado. A estratégia era recuperar a bola e explorar os contra-ataques em velocidade.


Os ingleses concentravam suas jogadas principalmente pelo lado direito, com Madueke. A equipe trocava passes pelo meio até inverter a bola para o ponta, que enfrentava a marcação de Wolfe. Harry Kane também atuava mais recuado, participando da construção das jogadas, enquanto Bellingham cadenciava o ritmo da equipe.


Aos 22 minutos, O'Reilly tabelou com Gordon e cruzou. A bola atravessou a área e sobrou para Madueke, que fez novo levantamento. Ela voltou para O'Reilly, mas o lateral não conseguiu dominar nem finalizar.

A partir da metade do primeiro tempo, o ritmo inglês caiu, também em razão do calor de Miami.


A Noruega se aprobeitou. Aos 35 minutos, Berg desarmou Kane, Odegaard foi acionado e encontrou Schjelderup, que acertou um belo chute da intermediária esquerda para abrir o placar. O ponta-esquerda, que havia entrado bem contra o Brasil, assumiu a vaga de Nusa entre os titulares.


O gol deu confiança aos nórdicos, que adiantaram a marcação e levaram perigo em jogadas com Sorloth, mas desperdiçaram as oportunidades para ampliar. A Inglaterra empatou aos 46 minutos. Em bela jogada individual, Bellingham recebeu passe de Anthony Gordon na entrada da área, conduziu a bola e bateu cruzado de pé esquerdo para fazer 1 a 1, no seu quinto gol no Mundial.


Ainda antes do intervalo, aos 49, os ingleses chegaram a balançar as redes novamente. Kane recebeu passe de Bellingham e marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, o confronto foi equilibrado.


A Noruega passou a levar perigo principalmente em jogadas aéreas. Aos 7 minutos, Haaland subiu mais alto que a defesa da Inglaterra e cabeceou com perigo, exigindo boa defesa de Pickford. Dois minutos depois, os noruegueses chegaram a balançar as redes. Heggem aproveitou rebote do goleiro inglês e finalizou para o gol, mas o árbitro anulou o lance por falta de ataque de Haaland.


A pressão continuou e, aos 30 minutos, após nova cobrança de escanteio, Pickford afastou de soco. A bola sobrou para Ajer, que cabeceou no travessão. A Inglaterra tentava equilibrar o jogo com Saka, que havia entrado no intervalo no lugar de Madueke. Aos 33 minutos, o ponta cruzou para a pequena área, mas Anderson chegou atrasado. Aos 41, Saka fintou o marcador e fez novo cruzamento, mas nenhum jogador inglês conseguiu completar.


O jogo foi para a prorrogação. Logo aos 2 minutos do tempo extra, Eze acionou Rogers, que chutou de fora da área. O goleiro Nyland bateu roupa, e Bellingham aproveitou o rebote para marcar. A Noruega passou a pressionar em busca do empate, mas quem voltou a levar perigo foi a Inglaterra.


Aos 8 minutos da prorrogação, Spence invadiu a área norueguesa e foi derrubado por Bobb. O árbitro marcou pênalti, mas, após ser chamado pelo VAR, reviu o lance e anulou a penalidade.


No segundo tempo da prorrogação, o técnico Stale Solbakken substituiu Haaland por Larsen. A Noruega continuou pressionando, mas, sem seu camisa 9, não conseguiu igualar o placar. Com a vitória, a Inglaterra volta às semifinais da Copa do Mundo após oito anos. A seleção havia alcançado a fase em 2018, na Rússia, quando foi eliminada pela Croácia. Na disputa pelo terceiro lugar, voltou a ser derrotada, desta vez pela Bélgica de Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku.


A classificação também mantém viva a chance da conquista de um novo título mundial. Os ingleses levantaram a taça pela única vez em 1966, na Copa disputada em casa.


Além das campanhas de 1966, 2018 e 2026, a Inglaterra esteve entre as quatro melhores seleções no Mundial da Itália, em 1990. Naquela edição, perdeu para a Alemanha nos pênaltis nas semifinais e acabou derrotada pela Itália na disputa pelo terceiro lugar, terminando na quarta colocação.


A Noruega se despede da Copa com a melhor campanha de sua história. No Mundial de 2026, avançou em segundo lugar no Grupo I, que também tinha França, Senegal e Iraque. Perdeu para os franceses com uma equipe reserva, mas venceu os outros dois adversários.


No mata-mata, derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 na fase de 32 seleções e eliminou o Brasil nas oitavas de final. A classificação às quartas, no embalo da remada viking de seus torcedores neste Mundial, já representava uma campanha inédita da seleção na história das Copas do Mundo.

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