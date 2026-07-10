O histórico de violência de um namoro que terminou em ataque na Serra

A jovem de 23 anos esfaqueada pelo ex-companheiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, viveu um relacionamento de apenas quatro meses marcado por agressões, ameaças e controle constante, segundo relatos da avó e da irmã. O suspeito, também de 23 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio após dar entrada no mesmo hospital onde a vítima recebia atendimento.
De acordo com os familiares, a violência começou logo no início do relacionamento e se intensificou nos dias que antecederam o ataque. "Nos quatro meses que ele ficou com ela, foi de bater, de maltratar. Ela não podia falar comigo, ela não podia falar com a irmã dela. Tudo que ela ia fazer, ele tinha que estar junto. Ele cortou as roupas dela tudo, ela ficou com uma muda de roupa no corpo. Então, quer dizer, é um relacionamento abusivo. Abusivo mesmo", afirmou a avó da jovem, que preferiu não se identificar.
A irmã contou que a vítima também perdeu o emprego por causa do comportamento do companheiro. "Ele fez ela perder um emprego de quase três anos. Ele não deixava ela conversar com a gente no telefone, era sempre ele que respondia por ela. Ele não deixava ela ir no portão sozinha. Se a gente chamasse ela para conversar, ele estava atrás. Ele sempre foi assim", relatou.
Ameaças antecederam o ataque
Segundo os familiares, o relacionamento terminou poucos dias antes da tentativa de feminicídio, mas o suspeito continuou fazendo ameaças. A irmã contou que, no domingo (5), pediu que a vítima acionasse a polícia. "Ele estava armado, me mandando vídeo em tempo real, falando para eu pegar as crianças, que ele ia pular aqui. Se ele não pegasse ela aqui, ele ia pegar ela na rua", afirmou.
Ela disse que a ameaça voltou a ser feita pouco antes do ataque. "Ele só falou que, se não pegasse ela lá, ia pegar ela em qualquer outro lugar, como ele já tinha dito para mim da última vez que ameaçou ela", disse.
Conforme o relato da família, a jovem saiu de casa para fazer as unhas e encontrar amigas. O suspeito já sabia onde ela estaria e invadiu o prédio antes da chegada da vítima. "Ele aproveitou que um rapaz entrou e já invadiu o local procurando por ela. Como ela não estava lá ainda, as meninas o colocaram para fora. Foi na hora que a vítima estava chegando de moto ao local e ele foi para cima dela", contou.
Imagens de câmeras de segurança mostram que ela tentou fugir do ataque por cerca de um minuto e só foi socorrida após moradores jogarem objetos contra o agressor. A irmã acredita que a reação dos vizinhos evitou um desfecho ainda mais grave.
Estado de saúde
A jovem permanece internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Ela sofreu diversas perfurações pelo corpo e segue em observação médica. "Ela está com várias perfurações no tórax, na cabeça. Eles ainda não deram o diagnóstico, porque ela tem que ficar em observação. Mas, até quando meu filho a viu, ela estava falando, conversando, estava lúcida", afirmou a avó.
Ela também contou que o suspeito chegou ao hospital antes da vítima e tentou apresentar outra versão do ocorrido. "Ele falou que a esposa dele quis matar ele. Quando a ambulância chegou com ela, os policiais ligaram uma coisa com a outra. Foi na hora que o policial foi e algemou ele."
Além da recuperação da jovem, a família afirma que a maior preocupação agora é com os três filhos da vítima, de 6 anos, 1 ano e 7 meses e outro de 7 meses. A irmã explicou que o bebê está sob seus cuidados, enquanto os outros dois permanecem com a avó. "A gente não sabe como é que vai ser, porque ele pode ser preso, mas qualquer momento também ele pode sair. Ela com medo, como é que ela vai viver assim? Ele ameaçava todo mundo."
A avó afirmou que espera que o suspeito permaneça preso. "Quero que a Justiça seja feita, porque um monstro desse ficar solto, ele vai fazer com ela e vai fazer com mais e mais pessoas."
A irmã disse que a família permanece unida e confiante na recuperação da vítima.
"Está todo mundo junto. A gente não dormiu hoje. Agora eu estou até mais tranquila por saber que ela está melhor. Está todo mundo orando pela vida dela. Creio que vai ficar tudo bem. Os filhinhos dela precisam dela", desabafou.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O nome dele não foi divulgada na reportagem para preservar a identidade da vítima.