O histórico de violência de um namoro que terminou em ataque na Serra

Segundo os familiares, o relacionamento terminou poucos dias antes da tentativa de feminicídio, mas o suspeito continuou fazendo ameaças. A irmã contou que, no domingo (5), pediu que a vítima acionasse a polícia. "Ele estava armado, me mandando vídeo em tempo real, falando para eu pegar as crianças, que ele ia pular aqui. Se ele não pegasse ela aqui, ele ia pegar ela na rua", afirmou.





Ela disse que a ameaça voltou a ser feita pouco antes do ataque. "Ele só falou que, se não pegasse ela lá, ia pegar ela em qualquer outro lugar, como ele já tinha dito para mim da última vez que ameaçou ela", disse.





Conforme o relato da família, a jovem saiu de casa para fazer as unhas e encontrar amigas. O suspeito já sabia onde ela estaria e invadiu o prédio antes da chegada da vítima. "Ele aproveitou que um rapaz entrou e já invadiu o local procurando por ela. Como ela não estava lá ainda, as meninas o colocaram para fora. Foi na hora que a vítima estava chegando de moto ao local e ele foi para cima dela", contou.





Imagens de câmeras de segurança mostram que ela tentou fugir do ataque por cerca de um minuto e só foi socorrida após moradores jogarem objetos contra o agressor. A irmã acredita que a reação dos vizinhos evitou um desfecho ainda mais grave.